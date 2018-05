Yates vyhral 11. etapu Gira a upevnil si náskok na čele poradia

Výsledky 11. etapy (Assisi - Osimo, 156 km): 1. Simon Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) 3:25:53 h, 2. Tom Dumoulin (Hol./Team Sunweb) +2 s, 3. Davide Formolo (Tal./Bora-hansgrohe) +5, 4. Alexandre Geniez (Fr./AG2R La Mondiale) +8, 5. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida), 6. Patrick Konrad (Rak./Bora-hansgrohe), 7. Thibaut Pinot (Fr./FDJ Cycling Team), 8. Maximilian Schachmann (Nem./Quick-Step) +11, 9. Rohan Dennis (Aus./BMC Racing Team) +18, 10. Fabio Aru (Tal./UAE Team Emirates) +21

Priebežné poradie po 11. etape: 1. Yates 47:08:21 h, 2. Dumoulin +47 s, 3. Pinot (Fr./FDJ Cycling Team) + 1:04 min., 4. Pozzovivo +1:18, 5. Richard Carapaz Montenegro (Ekv./Movistar Team) +1:56, 6. George Bennett (N. Zél./Lotto NL-Jumbo) +2:09, 7. Dennis +2:36, 8. Pello Bilbao (Šp./Astana) +2:54, 9. Konrad +2:55, 10. Aru +3:10

Assisi 16. mája (TASR) - Britský cyklista Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott zvíťazil v stredajšej 11. etape 101. ročníka pretekov Giro d'Italia a zvýšil svoj náskok na čele priebežnej klasifikácie pretekov.Od začiatku sa viacero jazdcov pokúšalo o úniky. Vo zvlnenej 156 kilometrovej etape sa z víťazstva tešil líder priebežného poradia Yates, ktorý zaútočil v záverečnom stúpaní 1,5 kilometra pred cieľom. Do cieľa prišiel s dvojsekundovým náskokom pred Holanďanom Tomom Dumolinom (Team Sunweb). Tretí skončil s odstupom piatich sekúnd Talian Davide Formolo (Bora-hansgrohe)."Našim cieľom nebolo dnes vyhrať etapu, pretože v takomto dojazde do cieľa je niekoľko rýchlejších jazdcov ako som ja. V závere som to skúsil a chcel získať nejaký čas na Toma Wellensa. Nakoniec sa mi to podarilo, ale Tom je každým dňom silnejší a musím si dávať pozor," povedal Yates podľa portálu cyclingnews.com.