Sagan vyhral bodovaciu súťaž na TDU: Vydarený štart

Výsledky 6. etapy Tour Down Under (Adelaide - Adelaide, 90 km): 1. Andre Greipel (Nem./Lotto Soudal) 2:01:19 h, 2. Caleb Ewan (Austr./Mitchelton-Scott), 3. Peter SAGAN (Bora-hansgrohe), 4. Phil Bauhaus (Nem./Sunweb), 5. Elia Viviani (Tal./Quick-Step Floors), 6. Steele von Hoff (Austr./UniSA-Australia) všetci rovnaký čas ako víťaz



Konečné poradie po 6. etape: 1. Daryl Impey (JAR/Mitchelton-Scott) 20:03:34 h, 2. Richie Porte (Austr./BMC Racing) rovnaký čas ako víťaz, 3. Tom-Jelte Slagter (Hol./Dimension Data for Qhubeka) +16 s, 4. Diego Ulissi (Tal./UAE-Team Emirates), 5. Dries Devenyns (Belg./Quick-Step Floors), 6. Egan Bernal (Kol./Sky) všetci +20, ..., 32. SAGAN +2:25 min.



Bodovacia súťaž: 1. SAGAN 64 bodov, 2. Ewan 56, 3. Viviani 52

Adelaide 21. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na treťom mieste v záverečnej 6. etape pretekov Tour Down Under 2018, ktorá štartovala aj končila v Adelaide. V šprintérskom finiši ho zdolali iba Nemec Andre Greipel a domáci Austrálčan Caleb Ewan. Sagan vyhral bodovaciu súťaž, celkovým víťazom podujatia sa stal Juhoafričan Daryl Impey z tímu Mitchelton-Scott.Impey si v záverečnej etape postrážil vedenie v celkovej klasifikácii a slávil svoj druhý triumf v kariére na etapovom podujatí, v roku 2014 ovládol Tour of Alberta. Druhý skončil Richie Porte zo stajne BMC Racing, ktorý dosiahol rovnaký súhrnný čas ako Impey, no Juhoafričan mal lepší súčet všetkých umiestnení v etapách. Porte už štvrtýkrát spoznal pocit, že ani víťazstvo na kopci Willunga Hill mu nemusí stačiť na celkové prvenstvo na prestížnom podujatí v Južnej Austrálii.Šiesta etapa sa stala korisťou Greipela, ktorý zaútočil spoza Sagana a v závere o pár centimetrov predstihol Ewana.tešil sa Greipel, ktorý dosiahol druhý etapový triumf po víťazstve v úvodnej etape TDU.citoval jazdca tímu Lotto Soudal portál abc.net.au.povedal Sagan pre oficiálny web svojho tímu Bora-hansgrohe.Sagan má za sebou vydarený štart do nového ročníka, na TDU bol úspešnejší ako pred rokom. Trojnásobný majster sveta vyhral etapu, na jeden deň sa obliekol do okrového dresu pre lídra pretekov a ovládol aj bodovaciu súťaž. V konečnom poradí Tour Down Under 2018 skončil na 32. mieste, na Impeyho stratil 2:25 min.dodal Sagan.