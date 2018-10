Slovenský cyklotrialista Samuel Hlavatý skončil v Berlíne tretí

Jeho sestra urobila vo finále niekoľko chýb, ktoré ju odsunuli na šiestu priečku.

Berlín 16. októbra (TASR) - Slovenský cyklotrialista Samuel Hlavatý obsadil 3. miesto v kategórii elite 20 na podujatí Svetového pohára v Berlíne. Jeho sestra Erika skončila šiesta.



"V sobotňajšej kvalifikácii som štartoval v poslednej skupine a z jazdy som nemal najlepšie pocity. Bez problémov sa mi však podarilo postúpiť do semifinále. Trate v ňom boli oveľa náročnejšie a v prvom kole som urobil pár zbytočných chýb. Dobré druhé kolo mi však otvorilo dvere až do finále. Bol to pre mňa veľký úspech dostať sa medzi najlepších šiestich pretekárov z celého sveta. Náročnosť sekcií opäť narástla, no už tú prvú sa mi podarilo zajazdiť bez trestných bodov, čím som pred ostatnými finalistami získal náskok. Konečné 3. miesto medzi šesťdesiatkou štartujúcich ma veľmi teší a je veľkou motiváciou pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta, ktoré sa konajú o dva týždne v čínskom Chengdu," povedal v tlačovej správe SZC Hlavatý.



Erika Hlavatá urobila vo finále niekoľko chýb, ktoré ju odsunuli na šiestu priečku. "Bola to naozaj výborná skúsenosť. Zároveň vidíme, v čom sa ešte treba zlepšiť. Jazdilo sa na dve kolá, v tom prvom to pre mňa bolo horšie, druhým som sa kvalifikovala do nedeľňajšieho finále. Pocit prebojovať sa medzi top šesť jazdcov je super."