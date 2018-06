D. Sutter ukončil trénerskú kariéru v NHL, užíva si voľno

Sutter naposledy koučoval Kings, vedenie klubu ho prepustilo 10. apríla 2017.

New York 20. júna (TASR) - Darryl Sutter, ktorý hokejistov Los Angeles Kings doviedol k dvom ziskom Stanleyho pohára, ukončil trénerskú kariéru v NHL. V stredu túto informáciu priniesol portál Sportsnet.



"Štyridsať rokov, stačilo," povedal podľa Sportsnet 59-ročný Sutter, ktorý začal hráčsku kariéru v NHL v roku 1979 ako útočník Chicaga Blackhawks. V profilige odohral osem sezón a v roku 1992 nastúpil na trénerskú dráhu. V NHL pôsobil ako tréner 17 sezón, viedol Blackhawks, San Jose Sharks, Calgary Flames a Los Angeles Kings, s ktorými triumfoval v NHL v rokoch 2012 a 2014. Celkovo viedol 1285 zápasov s bilanciou 634-467-83 a 101 remíz.



Sutter naposledy koučoval Kings, vedenie klubu ho prepustilo 10. apríla 2017. Potom sa hovorilo o jeho prípadnom angažmán v Calgary Flames, ale "plamene" podpísali v apríli Billa Petersa ako nástupcu Glena Gulutzana. Keď dostal Sutter otázku, či by nechcel nahradiť Barryho Trotza, ktorý rezignoval na post víťazov Stanley Cupu Washingtonu Capitals, tak z farmy z rodného kanadského mesta Viking, provincia Alberta, odkázal: "V žiadnom prípade. Bol by som ďaleko od svojich vnúčat."



Po diskusii s rodinou sa rozhodol, že sa už nebude zaujímať o ponuky z NHL. "Páči sa mi ako teraz fungujem. Mám čas na veľa vecí, nemusím sa stresovať a som absolútne vyrovnaný s tým, že už nechcem trénovať," dodal jeden zo šiestich bratov, ktorí si zahrali v NHL.