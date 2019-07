DAC Dunajská Streda posilnil venezuelský útočník Eric Ramirez

Po úspešných lekárskych testoch podpísal zmluvu na štyri roky.

Dunajská Streda 9. júla (TASR) - Venezuelský útočník Eric Ramirez je novou posilou kádra futbalistov DAC Dunajská Streda. Po úspešných lekárskych testoch podpísal zmluvu na štyri roky. Fortunaligista o tom informoval na svojej webstránke.



Dvadsaťročný zakončovateľ si na Slovensku spravil dobré meno počas jari v rámci polročného hosťovania v Senici, keď v dvanástich ligových stretnutiach strelil päť gólov. V osemnástich rokoch z rodnej Venezuely zamieril do Karvinej. Za rok a pol nastúpil v 30 stretnutiach českej najvyššej súťaže, strelil tri góly.



"Zavŕšili sme tak približne štvormesačný proces, počas ktorého sme sa snažili Erica presvedčiť, aby prijal našu ponuku. Bol to dlhý boj, ale náš projekt, infraštruktúra a fanúšikovia boli tými rozhodujúcim dôvodmi, kvôli ktorým sa rozhodol prestúpiť do nášho klubu. Aj on sa teší, že môže pôsobiť v mužstve s ofenzívnym herným štýlom, ktorý by mal napomôcť aj v jeho ďalšom napredovaní,“ informoval športový riaditeľ DAC Jan Van Daele.