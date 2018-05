Hráči DAC Dunajská Streda podľahli ŠK Slovan v 9. kole o titul

9. kolo skupiny o titul



FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)



Gól: 45. Bozhikov. Rozhodovali: Ziemba – Mókoš, Chládek, ŽK: Ljubičić, Simon, Koštrna – Bajrić, De Kamps, Nono, Šulla, Sekulič, 10.226 divákov



FC DAC: Macej – Koštrna, Šatka, Záhumenský – Živkovič (82. Almási), Simon, Ljubičić, Herc (60., Divković), Davis – Vida (68. Pačinda), Bayo



Slovan: Šulla – Čikoš, Bajrič, Božikov, Sekulić – Nono – Moha, Rabiu (46., De Kapms), Holman (70. Cmiljanić), Hološko (79. Saláta) – Šporar

Na snímke uprostred tréner Slovana Martin Ševela v zápase 9. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy - skupiny o titul medzi DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava. Dunajská Streda, 12. mája 2018. Foto: TASR/Michal Svítok

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava 6:0 (3:0)



Góly: 14. Káčer, 21. Mihalík, 23. Hancko, 56. Mráz, 59. Holúbek, 86. Kubík. ŽK: 9. Kaša – 50. Čanturišvili. Rozhodovali: Marhefka - Benko, Žákech, 3387 divákov



Žilina: Volešák – Chvátal, Kaša (46. Králik), Hancko, Kubík – Káčer, Pečovský (83. Bičachčjan) – Škvarka – Holúbek (90.+ Balaj), Mráz, Mihalík



Trnava: Vantruba – Čanturišvili, Hladík, Godál, Čonka – Greššák, Pehlivan – Brigant (85. Lovás), Pekár (61. Oravec), Ofosu (90.+ Čeredničenko) – Egho

AS Trenčín – MFK Ružomberok 3:1 (2:0)



Góly: 18. Šulek, 38. Paur, 73. Čatakovič – 65. Haskič. Rozhodovali: Kružliak – Vorel, Špivák, ŽK: Skovajsa, Čögley – Gešnábel, Menich, 1012 divákov



Trenčín: Šemrinec – Šulek (74. Čögley), Kleščík, Lawrence, Skovajsa – El Mahdioui – Beridze, Paur (69. van Arnhem), Ubbink, Sleegers (87. Azango) - Čatakovič



Ružomberok: Macík – P. Maslo, Jonec, Menich, Pikk – Qose, B. Ľupták, Gešnábel (46. Takáč) – Daniel, Gerec (46. Haskič), Gál-Andrezly (83. Čapek)

Dunajská Streda 12. mája (TASR) - Posledný domáci zápas pre Dunajskú Stredu mal "striebornú" príchuť, keďže so Slovanom bojuje domáci tím o druhé miesto v tabuľke.V 6. minúte po centri sa lopta dostala k Bayovi, ktorý to netrafil ideálne, na bránkovej čiare zachraňoval Božikov. V 11. minúte skúšal strelou Holman, ale Macej odvrátil loptu na roh. V 14. minúte prešiel po ľavej strane Bayo, nebezpečný center s pred bránu odvrátila obrana Slovana. V 20. minúte sa Bayo predral cez Bajrića, zostal sám pred bránkou, ale trafil len brankára Šullu. V 35. minúte sa dostala k priamemu kopu Dunajská Streda, ale z 18 metrov Ljubičić trafil len stojaci múr.V prvom polčase prevládol tvrdý boj medzi dvomi šestnástkami, s miernou prevahou domáceho mužstva. Na hrote bol neustále nebezpečný útočník Bayo, ktorého dobre strážila obrana Slovana. V 45. minúte sa Slovan ujal vedenia, po rohovom kope Holmana najvyššie vyskočil Bozhikov a hlavou umiestnil loptu do siete – 0:1. V 54. minúte dostal za obranu center Bayo, pred ktorým museli zasahovať obrancovia, po rohovom kope opäť Bayo v akcií, ale hlavou prestrelil bránu. V 56. minúte Šporar ušiel domácim obrancom, obišiel vybiehajúceho Maceja, vyslanú strelu z uhla ešte brankár stihol vyraziť.V 61. minúte po akcií na pravej strane poslal tvrdý center pred bránu Ljubičić, ale z hráčov DAC-u sa nikto k lopte nedostal. V 67. minúte za zdržiavanie hry videl žltú kartu brankár hostí. V ďalších minútach sa emócie zvýšili aj na ihrisku a aj v hľadisku, hráči sa nevyhli ostrým súbojom. V 81. minúte po centri skúšal strelu Ljubičić, ale slabú loptu Šulla chytal. V poslednej minúte mohli zvýšiť svoj náskok hostia, v poslednej sekunde zachraňoval Ljubičić. V nadstavenom čase dosiahla Dunajská Streda gól, ale rozhodca ho neuznal.Pred súbojom čerstvého majstra s minulosezónnym najskôr domáci hráči uličkou slávy pogratulovali Trnavčanom k zisku titulu, a potom sa vedenie MŠK Žilina rozlúčilo s najdlhšie slúžiacim trénerom vo svojej 110-ročnej histórii, Adriánom Guľom, ktorý odchádza po sezóne trénovať slovenskú reprezentačnú 21-tku. Domáci boli od úvodu aktívnejší, ale v 9. min. po zlom odkope Kaša fauloval, no hostia z priameho kopu spoza 16-tky Volešáka neohrozili. V 14. min. však Káčer využil dobrú prácu Holúbeka, ktorý mu sklepol hlavou loptu v 16-tke hostí a domáci stredopoliar strelou k žrdi prekonal Vantrubu. Domáci pritlačili, ďalšie dobré príležitosti mali Mihalík a Chvátal, ale skóre zvýšil až v 21. min. hlavičkou Mihalík po peknom centri z ľavej strany od Holúbeka. O dve minúty sa šošoni radovali už po tretí raz, hostia po štandardke odkopli loptu iba k Hanckovi, ktorý zblízka nemal problém skórovať. Žilinčania potom až do záveru polčasu diktovali v dobrej atmosfére, ktorú vytvárali oba tábory fanúšikov, tempo a Trnava sa len s námahou dostávala pred žilinskú šestnástku. Šošoni nepoľavili ani po prestávke a Trnavčanov ničili svojou ofenzívnou hrou.V 56. min. sa Mihalík dobre uvoľnil, prihral naľavo pred bránu Mrázovi, ktorý zvýšil aj s prispením dobiehajúceho Trnavčana Čonku na 4:0. O tri minúty už to bolo pre nového majstra hrozivých 0:5, keď Holúbek nenápadnou strelou z diaľky prekvapil Vantrubu. Hosťujúci fanúšikovia prestali zvládať situáciu a v 64. min. po prelomení oplotenia začali robiť výtržnosti v sektore a bojovať aj s vytrhnutými sedadlami s domácou SBS. Zápas hlavný rozhodca Marhefka v 67. min. prerušil a nakázal vypratať sektor hostí. Zápas bol na vyše desať minút prerušený, asistovať musela polícia a až potom sa dostal opäť k slovu futbal. Tímy sa chvíľu hľadali, ale domáci potom našli opäť svoj herný rytmus a v 86. min. Kubík po nezištnej prihrávke zvýšil už na poltuctový rozdiel. V nadstavených deviatich minútach sa tribúny skandovaným potleskom lúčili s odchádzajúcim trénerom Adriánom Guľom a užívali si vysokú výhru, na ktorej sa už nič nezmenilo, hoci Mrázov pokus tesne pred koncom ešte musel Vantruba vytlačiť na roh.Trenčania vstúpili do zápasu aktívne. Už v 3. min po prihrávke z krídla vypálil z vnútra pokutového územia Čatakovič, no v dobrej pozícii mieril vysoko nad bránu. Následne sa hralo zväčša medzi šestnástkami a oba tímy si dávali pozor na vlastnú šestnástku. Až v 18. min predviedol individuálne majstrovstvo Šulek a zoči-voči Macíkovi nezaváhal. O tri minúty už mohlo byť vyrovnané. Lopta sa po rohu odrazila ku Qosemu, ale jeho akrobatické zakončenie z päťky Šemrinec vyrazil do bezpečia. Na opačnej strane dobre prečítal hru Macík a Sleegers sa do zakončenia nedostal. V 36. min po prihrávke od bránkovej čiary mohol vyrovnať Gešnábel. Z 10 metrov netrafil bránu Trenčína. Aktivita domácich bola odmenená v 38. min. Po Skovajsovom presnom centri sa do lopty oprel hlavou Paur a bolo 2:0.Trenčania chceli rýchlo pridať aj tretí gól. Chybu v rozohrávke Liptákov nevyužil aktívny Paur, keď loptu poslal iba do rukavíc Macíka. Postupom času sa do zápasu dostávali aj hostia. V 60. min sa k strele spoza šestnástky odhodlal Ľupták a lopta iba tesne minula cieľ. V 65. min náznaky šancí Ružomberčanov skončili gólom. Striedajúci Haskič sa uvoľnil a strelou k žrdi nedal Šemrincovi šancu. Hostia spod Čebraťa získavali pevnú pôdu pod nohami a začínali byť nebezpeční. V pravý čas ich však Trenčania schladili. Beridze vyzval pätičkou k zakončeniu Čatakoviča, ktorý prešiel dvoch brániacich hráčov a krížnou strelou upravil skóre na 3:1. Gólovú bodku mohol dať po brejkovej situácii van Arnhem, ale loptu dobre netrafil a tá skončila mimo bránky. .