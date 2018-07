DAC čaká v 3. predkole Makov Zenit, Trenčín proti Feyenoordu

Žreb 3. predkola EL 2018/2019:



majstrovská vetva:



PFC Ludogorec Razgrad/Videoton Székesfehérvár - HŠK Zrinjski Mostar/FC Valletta



Legia Varšava/FC SPARTAK TRNAVA - F91 Dudelange/FC Drita



FC Sutjeska Nikšič/Alaškert Jerevan - CFR Kluž/Malmö FF



NK Olimpija Ľubľana/FC Crusaders - BATE Borisov/HJK Helsinki



FK Škendija 79 Tetovo/Šeriff Tiraspol - FC Santa Coloma/Valur Reykjavík



Cork City - Celtic Glasgow/Rosenborg Trondheim



FK Spartaks Jurmala/La Fiorita - Crvena Zvezda Belehrad/FK Suduva Marijampole



The New Saints/Lincoln Red Imps - FC Astana/FC Midtjylland



Dinamo Záhreb/Hapoel Be'er Ševa - APOEL Nikózia/FC Flora Tallinn



Torpedo Kutaisi/Víkingur Gota - FK Kukësi/FK Karabach Agdam







Kalendár EL 2018/2019:



26. júla: 1. zápasy 2. predkola



2. augusta: 2. zápasy 2. predkola



6. augusta: žreb play off



9. augusta: 1. zápasy 3. predkola



16. augusta: 2. zápasy 3. predkola



23. augusta: 1. zápasy play off



30. augusta: 2. zápasy play off



31. augusta: žreb skupinovej fázy



20. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



4. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



25. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



8. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



29. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



13. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



17. decembra: žreb 16-finále



14. februára: 1. zápasy 16-finále



21. februára: 2. zápasy 16-finále



22. februára: žreb osemfinále



7. marca: 1. zápasy osemfinále



14. marca: 2. zápasy osemfinále



15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále



11. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



18. apríla: 2. zápasy štvrťfinále



2. mája: 1. zápasy semifinále



9. mája: 2. zápasy semifinále



29. mája: finále (Olympijský štadión, Baku)

Nyon 23. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda sa v prípade postupu cez Dinamo Minsk stretnú v 3. predkole Európskej ligy 2018/2019 s ruským Zenitom Petrohrad, kde pôsobí aj slovenský reprezentant Róbert Mak.Pokiaľ ŠK Slovan Bratislave prejde cez FC Balzan, zmeria si sily s Rapidom Viedeň. Na AS Trenčín čaká v prípade vyradenia Górnika Zabrze holandský Feyenoord Rotterdam. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.DAC mohli vyžrebovať aj postupujúceho z dvojzápasov Ajax Amsterdam (Hol.) - Sturm Graz (Rak.), Maccabi Tel Aviv (Izr.) - Radnički Niš (Srb.), FC Aberdeen (Škót.) - FC Burnley (Angl.), či chorvátsky HNK Rijeka. Slovan sa mohol stretnúť aj s víťazom stretnutia FC Sevilla (Šp.) - Újpest Budapešť (Maď.), FK Molde (Nór.) - KF Lači (Alb.), Kajrat Almaty (Kaz.) - AZ Alkmaar (Hol.), Rudar Velenje (Slo.) - FCSB (Rum.).Trenčania mohli naraziť na víťaza súboja FK Ventspils (Lot.) - Girondins Bordeaux (Fr.), Čichura Sačchere (Gruz.) - NK Maribor (Slovin.), FC Stjarnan (Isl.) - FC Kodaň (Dán.), alebo na grécky Olympiakos Pireus.V osudí majstrovskej vetvy figuroval aj úradujúci slovenský šampión Spartak Trnava. Spolu so súperom v 2. predkole LM Legia Varšava bol medzi nasadenými tímami. V prípade vypadnutia nastúpi v 3. predkole EL proti víťazovi dvojzápasu F91 Dudelange (Lux.) - FC Drita (Kos.). Trnavčania mohli dostať aj postupujúcich z duelov: HŠK Zrinjski Mostar (BaH) - FC Valletta (Mal.), FC Santa Coloma (And.) - Valur Reykjavík (Isl.), FC Sutjeska Nikšič (ČH) - Alaškert Jerevan (Arm.), NK Olimpija Ľubľana (Slov.) - FC Crusaders (S. Ír.).Prvé zápasy sú na programe 9. augusta, odvety 16. augusta.