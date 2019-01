RELY DAKAR: Deviata etapa už bez Slovákov, víťazom motocyklov Metge

Výsledky 9. etapy Rely Dakar (Pisco - Pisco 409 km, meraný úsek: 313 km):



1. Michael Metge (Fr./Sherco TVS) 3:46:38 h, 2. Daniel Nosiglia Jager (Bol./MEC HRC) +2:00 min, 3. Pablo Quintanilla (Čile/Husqvarna) +3:28, 4. Matthias Walkner (Rak./KTM) +3:29, 5. Toby Price (Aust./KTM) +3:29, 6. Jose Ignacio Cornejo Florimo (Čile/Honda) +3:30



celkové poradie: 1. Price 32:43:15 h, 2. Quintanilla +1:02, 3. Walkner +6:35, 4. Andrew Short (USA/Husqvarna) +40:01, 5. Xavier De Soultrait (Fr./Yamaha) +47:44, 6. Florimo +1:05:45



automobily: 1. Nasser Al-Attiyah (Kat./Toyota) 3:53:22 h, 2. Nani Roma (Šp./Mini) +4:58 min, 3. Giniel de Williers (JAR/Toyota) +7:15



celkové poradie: 1. Al-Attiyah 33:09:12 h, 2. Roma +51:27, 3. Sebastien Loeb (Fr./Peugeot) +2:02:37

Pisco 16. januára (TASR) - Francúzky motocyklista Michael Metge sa stal víťazom stredajšej deviatej etapy Rely Dakar. Do cieľa 409 km dlhej trate (meraný úsek 313 km) so štartom aj cieľom v Piscu prišiel na druhom mieste Bolívijčan Daniel Nosiglia Jager so stratou dvoch minút, tretí bol Pablo Quintanilla z Čile (+3:28). Slováci Štefan Svitko a Ivan Jakeš už v štartovom poli nefigurujú, keďže z pretekov predčasne odstúpili.V celkovom poradí sa udržal na čele Austrálčan Toby Price so 62-sekundovým náskokom pred Quintanillom.Medzi automobilmi triumfoval Katarčan Nasser Al-Attiyah a upevnil si svoju vedúcu pozíciu v celkovom hodnotení. Pred druhým Nanim Romom má náskok 51:27 minúty.Vo štvrtok je na programe posledná 10. etapa so štartom v Piscu a cieľom v peruánskom hlavnom meste Lima. Na jazdcov vo všetkých kategóriách čaká celkovo 247 km, meraný úsek bude 112 km.