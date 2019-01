RELY DAKAR: Svitko je v 7. etape na 9. mieste, celkovo ôsmy

Výsledky 7. etapy Rely Dakar (San Juan de Marcona, 387 km, meraný úsek: 323 km):



motocykle: 1. Sam Sunderland (V. Brit./KTM) 3:51:41 h, 2. Jose Ignacio Cornejo Florimo (Čile/Honda) +1:51 min, 3. Ricky Brabec (USA/Honda) +6:30, 4. Adrien Van Beveren (Fr./Yamaha) +9:40, 5. Luciano Benavides (Arg./KTM) +11:19, 6. Andrew Short (USA/Husqvarna) +11:29, ..., 9. Štefan SVITKO (SR/KTM) +16:21, 44. Ivan JAKEŠ (SR/KTM) +1:31:28 h



celkové poradie: 1. Brabec 24:48:02 h, 2. Van Beveren +7:47, 3. Toby Price (Aus./KTM) +8:28, 4. Sunderland +9:58, 5. Pablo Quintanilla (Čile/Husqvarna) +9:59, 6. Kevin Benavides (Arg./Honda) +16:15, ..., 8. SVITKO +37:09, 39. JAKEŠ +8:53:33 h



automobily: 1. Stephane Peterhansel (Fr./Mini) 4:00:01 h, 2. Nani Roma (Šp./Mini) +4:33 min, 3. Carlos Sainz (Šp./Mini) +9:28



celkové poradie: 1. Nasser Al-Attiyah (Kat./Toyota) 25:13:30 h, 2. Peterhansel +29:16 min, 3. Roma +37:59



štvorkolky: 1. Nicolas Cavigliasso (Arg./Yamaha) 5:04:48, 2. Alexandre Giroud (Fr./Yamaha) +4:10, 3. Manuel Andujar (Arg./Yamaha) +8:01



celkové poradie: 1. Cavigliasso 31:16:58, 2. 2. Jeremias Gonzalez Ferioli +1:15:36, 3. Gustavo Gallego (obaja Arg./Yamaha) +1:38:39



kamióny: 1. Gerard De Rooy (Hol./Iveco) 4:47:27, 2. Sergej Vjazovič (Biel./Maz) +30:55, 3. Eduard Nikolajev (Rus./Kamaz) +34:35



celkové poradie: 1. Nikolajev 29:50:35, 2. Dmitrij Sotnikov (Rus./Kamaz) +32:54, 3. De Rooy +1:15:28

San Juan de Marcona 15. januára (TASR) - Brit Sam Sunderland zvíťazil v pondelkovej siedmej etape Rely Dakar v kategórii motocyklov. Slovenský reprezentant Štefan Svitko na KTM obsadil deviate miesto so stratou 16:21 minúty na víťaza, v celkovom poradí je ôsmy. Ďalší Slovák Ivan Jakeš skončil napokon na 44. priečke, celkovo je 39.Pondelková etapa s dĺžkou 387 kilometrov mala štart aj cieľ v San Juan de Marcona, meraný úsek bol 323 km. Jazdci odštartovali pre hustú hmlu o pol hodinu neskôr, etapu museli v jej priebehu pre nebezpečné podmienky prerušiť, no po 35 minútach sa pokračovalo ďalej.povedal Svitko na svojom oficiálnom facebookovom profile.Sunderland dorazil do cieľa s takmer dvojminútovým náskokom pred Čiľanom Josem Ignaciom Cornejom Florimom na Honde. Na treťom mieste skončil Američan Ricky Brabec na Honde s mankom 6:30 min, ktorý sa vďaka tomu posunul na čelo celkového poradia. V ňom má takmer osemminútový náskok pred druhým Adrienom Van Beverenom. Svitko stráca už vyše 37 minút, Jakeš takmer deväť hodín.V kategórii automobilov sa z etapových vavrínov tešil Francúz Stephane Peterhansel na Mini pred dvojicou Španielov Nanim Romom (+4:33 min) a Carlosom Sainzom (+9:28 min). Hneď za nimi prišiel do cieľa líder celkového poradia Nasser Al-Attiyah. Katarčan na Toyote si tak udržal pohodlný takmer polhodinový náskok pred Peterhanselom. Tretí je Roma (+37:59 min).Utorňajšia 8. etape povedie zo San Juan de Marcona do Pisca s celkovou dĺžkou 575 kilometrov, z toho je meraný úsek pre všetky kategórie 360 km.