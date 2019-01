Dakar: V 8. etape víťazom motocyklov Walkner

Výsledky 8. etapy Rely Dakar (San Juan de Marcona - Pisco 575 km, meraný úsek: 360 km):

1. Matthias Walkner (Rak./KTM) 3:55:25 h, 2. Pablo Quintanilla (Čile/Husqvarna) +45 s, 3. Toby Price (Aus./KTM) +1:13, 4. Sam Sunderland (V. Brit./KTM) +6:21, 5. Andrew Short (USA/Husqvarna) +9:51, 6. Adrien van Beveren (Fr./Yamaha) +11:48, ... ŠTEFAN SVITKO (SR/KTM) odstúpil



celkové poradie: 1. Price 28:53:08 h, 2. Quintanilla +1:03, 3. Walkner +6:35, 4. Sunderland +6:38, 5. Van Beveren +9:54, 6. Kevin Benavides (Arg./Honda) +21:41





automobily: 1. Sebastian Loeb (Fr./Peugeot) 3:54:53 h, 2. Nasser Al-Attiyah (Kat./Toyota) +7:27 min, 3. Jakub Przygonski (Poľ./Mini) +15:15



celkové poadie: 1. Al-Attiyah 29:15:50 h, 2. Nani Roma (Šp./Mini) +46:29 min, 3. Loeb +46:45

Pisco 15. januára (TASR) - Slovenský reprezentant Štefan Svitko odstúpil v utorkovej ôsmej etape Rely Dakar. Po ťažkom páde ho letecky transportovali do nemocnice v Piscu so zranením hlavy.Víťazom etapy zo San Juan de Marcona do Pisca dlhej 575 kilometrov (meraný úsek 360 km) sa stal Rakúšan Matthias Walkner. Druhého Čiľana Pabla Quintanillu (Husqvarna) zdolal o 45 sekúnd, na treťom mieste klasifikovali Tobyho Pricea z Austrálie (+1:13).Svitko mal svoju 10. účasť na Dakara dobre rozbehnutú. V celkovej klasifikácii bol na ôsmom mieste. Slovensko už na pretekoch nemá zastúpenie, ešte pred ôsmou etapou odstúpil pre zranenie Ivan Jakeš. Štyridsaťpäťročný pretekár odstúpil po pondelkovej 7. etape, po ktorej mu v celkovom poradí patrila 39. priečka.uviedol Jakeš na facebookovom profile svojho fanklubu.Smolu mal v utorok aj priebežný líder motocyklistov Ricky Brabec z USA. Tomu sa po 57 kilometroch pokazil motor na jeho Honde a na Dakare skončil. Po jeho odstúpení sa dostal na čelo celkového poradia Price.V kategórii automobilov triumfoval Francúz Sebastian Loeb na Peugeote pred priebežným lídrom Katarčanom Nasserom Al-Attiyahom, tretí skončil Jakub Przygonski z Poľska.V stredu je na programe predposledná 9. etapa so štartom i cieľom v Piscu. Na jazdcov vo všetkých kategóriách čaká celkovo 409 km, meraný úsek bude 313 km.