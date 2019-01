Tretiu etapu na Dakare vyhral De Soultrait, Svitko skončil siedmy

Výsledky 3. etapy Rely Dakar (San Juan de Marcona - Arequipa, 798 km, meraný úsek: 331 km):



motocykle: 1. Xavier De Soultrait (Fr./Yamaha 4:07:42 h, 2. Pablo Quintanilla (Čile/Husqvarna) +15 s, 3. Kevin Benavides (Arg./Honda) +2:37, 4 Adrien Van Beveren (Fr./Yamaha) +6:42, 5. Sam Sunderland (V.Brit./KTM) +8:26, 6. Paulo Goncalves (Port./Honda) +9:31, 7. Štefan SVITKO (SR/KTM) +10:50, ... 77. Ivan JAKEŠ (SR/KTM) +2:07:37



celkové poradie: 1. Quintanilla 8:34:28 h, 2. K. Benavides +11:23 min, 3. Sunderland +12:12, 4. Van Beveren +13:29, 5. Toby Price (Aus./KTM) +15:17, 6. De Soultrait +16:52, ... 11. SVITKO +32:01, 56. JAKEŠ +3:36:30



automobily: 1. Stephane Peterhansel, David Castera (Fr./Mini) 3:54:31 h, 2. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Katar, Fr./Toyota) +3:26 min, 3. Jakub Przygonski, Tom Colsoul (Poľ., Belg./Mini) +11:47, 4. Yazeed al Rajhi, Timo Gottschalk (S. Arábia, Nem./Mini) +12:50, 5. Nani Roma, Alex Bravo (Šp./X-Raid) +18:12, 6. Cyril Despres, Jean Paul Cottret (Fr./Mini) +28:04



celkové poradie: 1. Al-Attiyah, Baumel 8:34:08 h, 2. al Rajhi, Gottschalk +6:48 min, 3. Peterhansel, Castera +7:03, 4. Roma, Bravo +12:02, 5. Przygonski, Colsoul +13:45, 6. Despres, Cottret +24:40

Arequipa 9. januára (TASR) - Francúz Xavier De Soultrait na Yamahe zvíťazil v stredajšej tretej etape pretekov Rely Dakar v kategórii motocyklov. Slovenský reprezentant Štefan Svitko na KTM obsadil 7. miesto, jeho krajan Ivan Jakeš mal na trati problémy a do cieľa prišiel podľa predbežných výsledkov až na 77. mieste.Stredajšia etapa viedla z mesta San Juan de Marcona do Arequipy s celkovou dĺžkou 798 km, z toho mal meraný úsek 331 km. De Soultrait ju zvládol za štyri hodiny sedem minút a 47 sekúnd. Na druhom mieste finišoval Čiľan Pablo Quintanilla na Husqvarne s tesným mankom pätnásť sekúnd, tretí prišiel do cieľa Argentínčan Kevin Benavides na Honde, ktorý zaostal za víťazom o 2:37 minúty. Svitko mal na siedmom mieste manko desať minút a 50 sekúnd.Je to jeho najlepšie umiestnenie na prebiehajúcom ročníku súťaže, v prvých dvoch etapách bol šestnásty a trinásty. V stredu siahal aj na stupne víťazov, na šiestom checkpointe figuroval na 4. mieste, na poslednom pred cieľom bol šiesty. Jakešovi sa etapa vôbec nevydarila, keď prišiel do cieľa s obrovskou stratou 2:07:37 hodiny.Na čelo priebežného poradia sa dostal Quintanilla s časom 8:34:28 hodiny, Svitko figuruje na 11. priečke s mankom 32:01 minút. Jakeš sa prepadol na 56. miesto a stráca už vyše tri a polhodiny.Stredajšia etapa sa skončila pohromou pre dovtedajšieho lídra celkového poradia Španiela Joana Barredu Borta na Honde, ktorý zapadol, nedokázal vytiahnuť motorku von a tak musel z pretekov odstúpiť.V kategórii automobilov zvíťazila francúzska posádka Stephane Peterhansel, David Castera na Mini časom 3:54:31. Druhí finišovali s vyše trojminútovou stratou Katarčan Nasser Al-Attiyah s Francúzom Matthieu Baumelom na Toyote a posunuli sa do čela celkového poradia.Vo štvrtok je na programe 4. etapa. Všetky kategórie odštartujú z Arequipy, no motocykle a štvorkolky čaká trať dlhá 511 km (meraný úsek 405 km) s cieľom v meste Moquegua, automobily a kamióny pôjdu 664 km (meraný úsek 405 km) do Tacny.