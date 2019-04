Ďaloga o miestenkách na šampionát: Nikto to nemá isté

Marek Ďaloga patrí medzi najskúsenejších hráčov v aktuálnom výbere, po Michalovi Sersenovi a Ladislavovi Nagyovi je tretí v počte štartov v národnom tíme.

Piešťany 16. apríla (TASR) - Marek Ďaloga sa vlani v lete rozhodol vyskúšať ďalšiu ligovú súťaž a tak zamieril na sever Európy. Sezóna vo Švédsku mu však nevyšla podľa predstáv, s tímom Mora IK sa chcel prebojovať do play off, no nakoniec vypadol do nižšej súťaže. Chuť si chce preto napraviť v reprezentačnom drese a verí, že sa predstaví na domácom šampionáte.



Klub obsadil v 14-člennej tabuľke predposledné miesto a musel bojovať v baráži. V nej sa mu však vôbec nedarilo, v sérii s druholigovým Leksandsom prehral 1:4 na zápasy. "Tím bol dobrý, podľa toho, ako bol poskladaný, mal byť úplne inde v tabuľke. Lenže sme nehrali tak dobre, aby sme sa tam dostali. Mne osobne sa ten hokej vo Švédsku páčil. Mal som šance, mohol som mať viac bodov, ale to všetko záležalo od toho, ako nám to všetkým išlo, aká bola pohoda v tíme. Na to, aký tam bol káder, sme všetci zlyhali," zhodnotil svoj prvý ročník vo švédskej SHL.



Tridsaťročný slovenský obranca absolvoval s klubom záverečný míting, rozlúčil sa a do ďalšej sezóny si bude hľadať nového zamestnávateľa. "Nebudem tam pokračovať, mal som zmluvu len na rok a skončil som." Na Slovensko dorazil minulý týždeň, pár dní si oddýchol a v utorok sa už hlásil na reprezentačnom zraze. "Štyri či päť dní som strávil doma a dnes som už tu. Do reprezentácie sa vždy teším, je tu super partia, chalanov poznám. Už na minulých zrazoch to bolo dobré a dúfam, že v tom budeme pokračovať a dobre sa pripravíme na majstrovstvá sveta," povedal.



Ďaloga patrí medzi najskúsenejších hráčov v aktuálnom výbere, po Michalovi Sersenovi a Ladislavovi Nagyovi je tretí v počte štartov v národnom tíme. V ňom odohral 81 duelov a strelil deväť gólov. Napriek tomu tvrdí, že miestenku na domáci šampionát nemá istú. "Každý musí bojovať o miesto a je na tréneroch, aby potom vybrali tých najlepších. Šampionát je doma, tlak tam bude. Isté to nemá nikto, musí sa vyberať podľa momentálnej formy. Možno iba chlapci, ktorí prídu z NHL. No všetci musia dokázať na ľade, že to miesto majú oprávnene," uviedol.



Slováci pokračujú tento týždeň v príprave dvojzápasom s Rakúskom v Salzburgu a Innsbrucku. Ďaloga očakáva náročné súboje, ktoré mužstvo dobre preveria. "Bude to ťažký súper, veď ľahkí už nie sú. Pozeral som ich posledný zápas s Čechmi a hrali super," uviedol. Slováci sa s Rakúšanmi stretli naposledy v decembri na Švajčiarskom pohári, keď ich zdolali vysoko 6:1. Podľa Ďalogu sa však tento výsledok nerodil ľahko. "Vtedy sme si mysleli, že to pôjde samé, ale v prvej tretine to vôbec nešlo. Riadne nás prekvapili, ako nás napádali a mali nás prečítaných. Až od druhej tretiny sme hrali dobre a nakoniec sme vyhrali. Ale sú naozaj dobrí."