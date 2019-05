Ďalšie MS v Košiciach nebudú, Kohút chce halu na strednom Slovensku

Prezident SZĽH zdôraznil, že v metropole východu už nebude možné v budúcnosti hokejový šampionát usporiadať, keďže Steel aréna už podľa Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) kapacitne nestačí.

Bratislava 25. mája (TASR) - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút považuje umiestnenie domáceho tímu do Košíc za vydarený ťah, vďaka ktorému organizátori 83. MS dosiahli vysokú návštevnosť v oboch dejiskách. Na druhej strane zdôraznil, že v metropole východu už nebude možné v budúcnosti hokejový šampionát usporiadať, keďže Steel aréna už podľa Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) kapacitne nestačí.



"Šéf IIHF René Fasel povedal, že to nebol risk, ale výzva umiestniť domáci tím do Košíc. Ja môžem len podporiť jeho slová. Rozhodli sme sa na základe presných analýz. Konečný výsledok tie naše analýzy ešte prekročil. Z 30-percentného využitia haly v roku 2011 sme išli teraz do 90-percentného. Nás však teší nielen návštevnosť na zápasoch, ale aj atmosféra, aká v Košiciach panovala. Je to poučenie do budúcnosti, že nie všetko musíme robiť v Bratislave či na západnom Slovensku, ale že niektoré podujatia sa dajú kvalitne zorganizovať aj na východnom Slovensku. Aj Bratislave to môže v konečnom dôsledku niečo priniesť, však počas majstrovstiev bola plná fanúšikov z celého sveta," uviedol šéf SZĽH v záverečnom šampionátovom hodnotení.



Kohúta teší, že aj napriek zlému počasiu si našlo do fanzón cestu množstvo fanúšikov. "Nevedeli sme ovplyvniť počasie a výsledky slovenského tímu, tomu chýbalo možno trochu šťastia. Pre slovenských fanúšikov však neboli dôležité len výsledky, ale aj spôsob, akým slovenský tím hral. Toto mužstvo vrátilo ľuďom radosť z hokeja. Slovenskí fanúšikovia sa ním bavili, herný prejav bol výborný. Všetci sme na hráčov hrdí, preto som sa poďakoval im ako i celému realizačnému tímu za predvedené výkony."



Organizácia ďalšieho svetového šampionátu na Slovensku je podmienená novou väčšou halou. Podľa predstaviteľom IIHF by už košická Steel aréna kapacitne nestačila. "Slovensko nebude môcť zorganizovať MS, pokiaľ nebude mať nový štadión s väčšou kapacitou. To jasne vyplynulo z rozhovorov s pánom Faselon, aj z tých súkromných, ktoré sme viedli. Nový štadión - to nie je úloha len pred SZĽH, ale aj pre celý štát." Podľa Kohúta by nová hala mala mať kapacitu väčšiu ako Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, predbežne hovoril o aréne pre 12- až 14-tisíc divákov. Vyrásť by mohla na strednom Slovensku. "Máme veľmi dobrý štadión na západnom i východnom Slovensku, mali by sme sa teda pozrieť o vhodnej lokalite na strednom Slovensku. Viem si predstaviť, že by sa tam uživil. Vyplýva to aj z analýz, ktoré sme si vyhotovili pri našich súčasných projektoch. Je to o tom, aby sme si spolu sadli a hovorili o tom, ako vznikne nové moderné multifunkčné športové zariadenie, na ktorom bude možné zorganizovať možno ešte aj väčšie podujatie, ako boli majstrovstvá sveta. V Košiciach veľmi oceňujú, koľko tam prišlo turistov, ako fungovali reštaurácie, ako mesto ožilo ľuďmi. Ak by bolo podobné podujatie v Košiciach trikrát do roka, tak by možno aj ten východ vyzeral inak. Preto si myslím, že pre Košice nebolo múdre rozhodnutie vzdať sa organizácie letného EYOF-u. Treba zhodnotiť aj návštevnosť fanzón po celom Slovensku a na základe toho urobiť metodiku športového turizmu na Slovensku," tvrdí Kohút.



Slovenský hokej po tomto šampionáte poskočí z 10. miesta svetového rebríčka IIHF na deviate, čo mu nebude stačiť na priamu miestenku na ZOH 2022. Do Pekingu sa automaticky kvalifikuje najlepších osem krajín renkingu, ďalšie budú musieť bojovať v olympijskej kvalifikácii. Slovensko ako deviaty tím rebríčka má právo zorganizovať jeden z troch záverečných kvalifikačných turnajov, ktorých víťaz postúpi na ZOH. V D-skupine sa slovenskí hokejisti stretnú s Bieloruskom, Rakúskom a úspešným kvalifikantom z 3. eliminačného kola. "Zatiaľ nemáme vybraté dejisku turnaja. Oznámime ho v dohľadnom čase," dodal Kohút.