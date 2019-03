Daniel Kuzmin musel kupovať dve kytice, jednu k MDŽ a druhú k titulu

Choroba narobila šarapatu a nechýbalo veľa k rozhodnutiu, že trojnásobná olympijská šampiónka zahodí posledné týždne kvalitnej prípravy a na štart nepôjde.

Östersund 8. marca (TASR) - Na štarte by si ani nepomyslel, že by to takto mohlo dopadnúť a nakoniec jej musel kupovať v jeden deň dve kytice. Daniel Kuzmin odovzdal svojej manželke prvé kvety ešte pred pretekmi k MDŽ, druhé už ako čerstvej majsterke sveta v šprinte biatlonistiek. A to nemala rodina Kuzminovcov v piatok vôbec na ružiach ustlané.



"Len ráno sme sa rozhodovali, či nastúpi na preteky a zrazu je z nej majsterka sveta. Je to fantastické, neuveriteľné," povedal dojatý manžel a tréner v jednej osobe ešte v závere pretekov, no už vtedy bolo isté, že Anastasii Kuzminovej premiérové zlato zo svetových šampionátov neujde.



"Nakoniec sme si však povedali, že to musí vyskúšať." Kuzminová urobila na prvej streľbe jednu chybu, no tá ju o zlato nepripravila. Jej manžel si tak spomenul na prvé olympijský triumf z Vancouveru 2010. "S jednou chybou vyhrala aj olympiádu a s jednou vyhrala i majsterku sveta. Dnes to proste do seba všetko zapadlo, myslím si, že strieľala veľmi dobre. Jeden terč síce nesklopila, ale netriafali ani súperky."



Z prvej desiatky mali nulu na konte len strieborná Ingrid Landmark Tandrevoldová a bronzová Laura Dahlmeierová. No tie zdolala slovenská šampiónka v behu. "Išla fantasticky, v jej stave som to vôbec nečakal. Na prvom kilometri strácala len štyri sekundy, aj som si hovoril, či nezačala príliš rýchlo, ale nakoniec si správne rozložila sily. Odo mňa už dostala kvety ku sviatku žien, teraz jej venujem ďalšie na znak úcty," dodal Kuzmin.