Dánsko si pripísalo štvrté víťazstvo, porazilo Kóreu

B-skupina (Herning):



Dánsko - Kórejská republika 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)



Góly: 23. F. Nielsen (D. Nielsen), 33. Jensen (Bjorkstrand), 57. Hardt (F. Nielsen, J. Jensen) - 25. Kim Ki-sung (Kim Sang-wu). Rozhodcovia: Sjoqvist (Švéd.), Gouin - McCrank (obaja Kan.), Lazarev (Rus.), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 10.591 divákov.



zostavy:



Dánsko: Andersen - Aabo Jensen, O. Lauridsen, S. Lassen, P. Larsen, Jensen, D. Nielsen, Kristensen - Bjorkstrand, F. Nielsen, Bödker - Hardt, Regin, Storm - Nick. Jensen, J. Jensen, Hansen - Madsen, Jakobsen, Russell



Kórea: Dalton - Kim Won-džun, Young, Regan, I Don-ku, Seo, Plante, O, Seo - Lee, Kim Ki-sung, Kim Sang-wu - Radunske, An, Swift - Kim Won-džung, Park Čin-gjo, Šin Sang Wu - Džeon, I Jung-jun, Šin Sang Hoon



tabuľka B-skupiny:



1. USA 5 3 2 0 0 28:7 13



2. Dánsko 6 3 1 0 2 13:16 11



3. Kanada 4 3 0 1 0 26:6 10



4. Fínsko 4 3 0 0 1 25:5 9



-------------------------------------



5. Lotyšsko 5 2 1 1 1 14:14 9



6. Nemecko 5 1 0 2 2 13:15 5



7. Nórsko 5 0 1 1 3 7:22 3



8. Kórejská rep. 6 0 0 0 6 4:45 0







/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Herning 12. mája (TASR) - Hokejisti domáceho Dánska vyhrali v zápase B-skupiny MS nad Kórejskou republikou 3:1. Po šiestich zápasoch majú na konte 11 bodov a reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Kórejčania sú naďalej poslední bez zisku jediného bodu a so skóre 4:45.Kórejčania uzavrú svoje účinkovanie v skupine v pondelok od 14.15 proti Nórsku, Dáni budú hrať v utorok od 20.15 proti Lotyšsku.Kórejčania dali v úvodnej tretine zabudnúť na slabý výkon proti USA a domácemu tímu statočne vzdorovali. Viackrát pohrozili brankárovi Andersenovi, no Dáni postupne prevzali iniciatívu. Tí síce mali napokon v prvej tretine prevahu, no gólom ju nepotvrdili. To sa im však podarilo až v úvode druhej časti, keď presilovku využil F. Nielsen. Ich náskok však nemal dlhé trvanie, pretože Kim Ki-sung v 25. minúte využil výbornú prihrávku Kim Sang-wuho - 1:1. Aj v druhej časti však mali Dáni herne navrch a náskok im vrátil J. Jensen v 33. minúte - 2:1. Kórejčania dlho držali nádej na zisk prvého bodu, nevyužili však niekoľko presiloviek a v 57. minúte prišiel trest. Víťazstvo domácich potvrdil v presilovke Hardt, ktorý zvýšil na 3:1.