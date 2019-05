Dánsko utrpelo s USA veľkú prehru, Američania od začiatku dominovali

A-skupina (Košice):



Dánsko - USA 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)



Góly: 25. Olesen (Bau Hansen, O. Lauridsen) - 11. Vatrano (Ryan, Hanifin), 12. DeBrincat (Kane, Suter), 15. Keller (Van Riemsdyk, Suter), 19. Kreider (Hughes, Eichel), 32. DeBrincat (Kane, White), 34. Larkin (Ryan), 52. Eichel (Kane, DeBrincat). Rozhodovali: Fraňo (ČR), Kaukokari (Fín.) - Šišlo (Rus.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 6184 divákov.



Dánsko: Nielsen - M. Lauridsen, O. Lauridsen, Lassen, Aabo Jensen, Nich. O. Larsen, Jensen, Lassen - Russel, Regin, Bödker - Storm, J. Jensen, Nick. Jensen - Bau Hansen, Madsen, Meyer - From, Jakobsen, Poulsen - Olesen



USA: Schneider - Martinez, Suter, Hanifin, Skjei, Fox, Q. Hughes, Wolanin - Kane, Larkin, DeBrincat - Kreider, Eichel, Hughes - Keller, White, van Riemsdyk - Ryan, Glendening, Vatrano

Tabuľka A-skupiny:

Hlasy /TASR a IIHF.com/:



Peter Regin, kapitán Dánska: "Nikdy nebudeme favoriti, keď hráme s USA, takže viac ako samotný výsledok ma mrzí výkon. Mohli sme ukázať viac. Snažili sme sa na nich vyštartovať, v úvodných minútach sme mali množstvo dobrých príležitostí, no nepremenili sme ich. Oni potom dali štyri góly a bolo po zápase. Sme malá hokejová krajina a najbližší zápas hráme proti Kanade, najväčšej hokejovej krajine. Chceme do toho dať všetko, čo dokážeme."



Oliver Lauridsen, obranca Dánska: "Je to veľké sklamanie. Mali sme sľubný štart, ale neviem, čo sa potom stalo. Po siedmich minútach sme začali robiť chyby, ktoré na takýto veľký turnaj vôbec nepatria, preto vyzerá konečné skóre tak, ako vyzerá."



Colin White, útočník USA: "Odohrali sme dobrý zápas. Zajtra nás čaká dôležitý zápas proti Nemecku, musíme zahrať rovnako dobre. Je dôležité, aby sme hrali naplno aj keď máme veľký náskok."





1. Fínsko 5 4 0 1 0 17:7 13*



2. Nemecko 4 4 0 0 0 12:5 12*



3. USA 5 3 1 0 1 24:11 11



4. Kanada 4 3 0 0 1 20:10 9



------------------------------------



5. SLOVENSKO 5 2 0 0 3 19:17 6



6. Dánsko 5 1 1 0 3 17:16 5



7. Francúzsko 5 0 0 1 4 11:27 1



------------------------------------



8. Veľká Británia 5 0 0 0 5 4:31 0



* - istý postup do štvrťfinále

Košice 18. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili v úvodnom sobotňajšom zápase A-skupiny MS nad Dánskom vysoko 7:1 a priblížili sa k postupu do štvrťfinále. Ten už majú po tomto stretnutí z košickej vetvy istý Fíni aj Nemci.Američania potvrdili úlohu veľkého favorita už v úvodnej tretine, keď strelil Dánom štyri góly a v podstate rozhodli o osude zápasu.Hráči USA sa najbližšie stretnú už v nedeľu o 16.15 h s Nemeckom, a ak získajú aspoň dva body definitívne si zabezpečia účasť vo štvrťfinále. Dáni nastúpia po voľnom dni v pondelok o 20.15 h proti Kanade. Ďalší deň zakončia účinkovanie v skupine duelom so Slovenskom (16.15 h).Dáni začali v úvodných minútach z ostra, mali dve dobré šance, ale Schneidera neprekonali. Ďalšie príležitosti prišli pri vylúčení DeBrincata, no potom bol už duel jasne v réžii zámorských hokejistov. Tí udreli prvýkrát v 11. minúte, keď sa presadil po brejku 2 na 1 Ryan. Neprešlo ani 30 sekúnd a bolo už 2:0, presilovku využil DeBrincat. Američania pridali do konca prvého dejstva ešte dva góly a rozhodli o osude zápasu. Dáni dokázali znížiť gólom Olesena, ktorý si museli rozhodcovia overiť na videu. Američania im však viac nedovolili a po góloch DeBrincata a Larkina v 32. a 34. minúte viedli už 6:1. Šance na ďalšie mali aj v tretej tretine, no do konca duelu sa presadil už len Eichel a uzavrel skóre na 7:1.