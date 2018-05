Dánsky útočník N. Bendtner sa zranil, štart na MS bude súboj s časom

Tréner reprezentácie Age Hareide zdôraznil, že na svetový šampionát zoberie iba zdravého Bendtnera.

Kodaň 28. mája (TASR) - Dánsky futbalový útočník Nicklas Bendtner sa zranil dva a pol týždňa pred začiatkom MS 2018.



"Môže to stihnúť, ale bude to súboj s časom," citovala agentúra DPA slová lekára jeho Rosenborgu Trondheim Haakona Schwabeho.



Tréner reprezentácie Age Hareide zdôraznil, že na svetový šampionát zoberie iba zdravého Bendtnera: "Ak by sa to nepodarilo, bude nám veľmi chýbať. Má vlastnosti, ktoré sú vo futbale veľmi dôležité. Môže byť 90 minút mimo a potom strelí gól."



V skupinovej časti šampionátu narazia Dáni na Francúzsko, Austráliu a Peru.