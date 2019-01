Davis Cup: Hewitt vyradil Tomica z austrálskeho tímu pre vydieranie

Tomic údajne požadoval pevné miesto v tíme, v opačnom prípade odmietal hrať v austrálskych farbách.

Melbourne 17. januára (TASR) - Kapitán Lleyton Hewitt vyradil z austrálskeho daviscupového tenisového tímu Bernarda Tomica. Dôvod je obvinenie z vydierania a fyzických hrozieb zo strany 26-ročného hráča na adresu kapitána tímu a jeho rodiny.



"Táto situácia trvá už rok a pol a myslím si, že nikto by nechcel byť v kontakte s človekom, ktorý takto rozpráva. Frustruje ma najmä to, že som sa Bernardovi snažil pomôcť, odkedy som v pozícii kapitána tímu. Iba ma zneužil a pokiaľ budem vo svojej funkcii, on nebude hrať v Davisovom pohári," citovala Hewitta agentúra AFP. Tomic údajne požadoval pevné miesto v tíme, v opačnom prípade odmietal hrať v austrálskych farbách.



"Hewitt zničil systém, nikto ho nemá rád a svojich hráčov nemá na prvom mieste," uviedol kontroverzný tenista, podľa ktorého nechcú za Austráliu hrať pod jeho vedením ani Thanasi Kokkinakis a Nick Kyrgios. Tomic, ktorý má chorvátske a bosnianske korene, bol doteraz najvyššie v rebríčku ATP na 17. mieste. Momentálne figuruje na 88. pozícii.