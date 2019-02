DAVIS CUP: Slováci nepostúpili na finálový turnaj v Madride

kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára

SLOVENSKO - Kanada 2:3



Filip Horanský - Denis Shapovalov 4:6, 5:7



Martin Kližan - Félix Auger-Aliassime 7:5, 6:3



Martin Kližan, Filip Polášek - Shapovalov, Auger-Aliassime 3:6, 7:5, 6:3



Kližan - Shapovalov 6:7 (4), 4:6



Norbert Gombos - Auger-Aliassime 3:6, 3:6

Bratislava 2. februára (TASR) - Slovenskí tenisti nepostúpili na novembrový finálový turnaj Davisovho pohára do Madridu. V kvalifikačnom dueli prehrali na antuke v Bratislave s kanadou 2:3. O všetkom rozhodla až záverečná dvojhra, v ktorej Norbert Gombos podľahol Felixovi Augerovi-Aliassimeovi 3:6, 4:6. Gombos nastúpil namiesto pôvodne nominovaného Filipa Horanského. Slováci budú v septembri bojovať o udržanie sa vo svetovej skupine.Gombos v úvode súboja s Augerom-Aliassimeom kvalitne returnoval a za stavu 1:1 mal k dispozícii brejkbal. Kanaďan ho však odvrátil a v koncovke setu slávil úspech. Za stavu 3:4 Gombosovi odišlo prvé podanie, spravil niekoľko nevynútených chýb a prišiel o servis. V ďalšom geme síce viedol 30:0, no Auger-Aliassime potom získal štyri fiftíny za sebou a prvý set sa stal jeho korisťou.V druhom sete za stavu 3:3 čelil Gombos dvom brejkbalom. Vďaka kvalitnému podaniu a výbornej obrane ich odvrátil, čo ho povzbudilo a v ďalšom geme mal možnosť na zisk súperovho servisu. Nevyužil ju však, za stavu 4:4 prišiel o podanie a Auger-Alliasime už dotiahol zápas do víťazného konca.Kapitána slovenského tímu Dominika Hrbatého mrzela nevyužitá šanca na postup do Madridu.uviedol Hrbatý v prvej reakcii pre RTVS.Na finálovom turnaji (18.-24. novembra) sa predstaví 18 tímov. Istú účasť má kvarteto vlaňajších semifinalistov Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, USA a dvaja držitelia voľných kariet Argentína s Veľkou Britániou. Doplní ich tucet úspešných tímov z kvalifikácie. Miestenku do Madridu majú po sobote vo vrecku aj Austrália, Japonsko, Taliansko, Kazachstan, Nemecko a Srbsko