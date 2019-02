DAVIS CUP: Slovenskí tenisti privítajú v septembri Švajčiarsko

Slováci počas uplynulého víkendu prehrali v kvalifikačnom súboji o postup na finálový turnaj v Madride s Kanadou 2:3.

Londýn 6. februára (TASR) - Slovenskí tenisti privítajú v septembrovom dueli I. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Švajčiarsko. Rozhodol o tom stredajší žreb v londýnskej centrále ITF, pri ktorom bolo Slovensko nenasadené. Víťaz zápasu postúpi do kvalifikácie, ktorá je na programe vo februári 2020.



Slováci počas uplynulého víkendu prehrali v kvalifikačnom súboji o postup na finálový turnaj v Madride s Kanadou 2:3. Po štvorhre viedli na antuke v AXA aréne NTC v Bratislave 2:1, no Martin Kližan s Norbertom Gombosom neuspeli v záverečných dvojhrách. Švajčiari bez grandslamového rekordéra Rogera Federera i Stana Wawrinku podľahli v Biele Rusku 1:3.



Slovensko a Švajčiarsko sa v Davisovom pohári ešte nestretli a tak o výhode domáceho prostredia rozhodol až dodatočný žreb. "Veľmi sa teším, že budeme hrať opäť doma, v Davis Cupe je to veľká výhoda. Švajčiarsko je atraktívny súper a ak by prišiel jeden z dvojice Federer-Wawrinka, bola by to lahôdka pre divákov. Wawrinka v takých dueloch v minulosti Švajčiarom neraz pomohol. Verím, že diváci opäť uvidia skvelý tenis. Pokiaľ ide o voľbu povrchu, určíme ho po konzultácii s kapitánom tímu Dominikom Hrbatým a hráčmi. Ak budú naši chlapci v dobrej forme a zdraví, máme dobré šance zvíťaziť a znovu postúpiť do kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji v Madride. Dúfam, že sa uzdraví Jozef Kovalík. S ním by sme na antuke mali ešte silnejší tím ako na harde," povedal pre TASR generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška.



Žreb potešil aj deblového špecialistu Filipa Poláška. "Je výborné, že hráme opäť doma. Švajčiarsko je nevyspytateľný súper, môže postaviť Federera i Wawrinku. V uplynulých rokoch však Davis cup nehrali a tak uvidíme, kto napokon príde. V každom prípade spravíme všetko pre to, aby sme Helvétov zdolali a budúci rok vo februári mohli opäť bojovať o Madrid," uviedol Polášek.