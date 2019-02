DAVIS CUP: Tínedžeri priviedli Kanadu na finálový turnaj v Madride

Prečítajte si ohlasy médií na víťazstvo kanadských tenistov nad Slovenskom.

Bratislava 3. februára (TASR) - Ohlasy médií na víťazstvo kanadských tenistov nad Slovenskom 3:2 v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára:



Tennis Canada: "Kanada zdolala Slovensko a postúpila na finálový turnaj v Madride. Po štvorhre prehrávala 1:2, no Shapovalov s Augerom-Aliassimeom zabrali v záverečných singloch."



daviscup.com: "Kanadskí tínedžeri zabezpečili tímu kapitána Franka Danceviča miestenku do Madridu."



La Presse: "Felix Auger-Aliassime dosiahol v nedeľu jedno z najcennejších víťazstiev v kariére a posunul Kanadu na finálový turnaj."



The Province: "Osemnásťročný mladík Felix Auger-Aliassime otvoril Kanade bránu do Madridu víťazstvom nad Norbertom Gombosom."



CBC: "Dvojsetové víťazstvo Augera-Aliassimea zabezpečilo Kanade postup na finálový turnaj. Denis Shapovalov predtým v súboji tímových jednotiek zdolal Martina Kližana."