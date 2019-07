De Ligt už pricestoval do Turína, finalizuje prestup do Juventusu

Na 19-ročného stopéra čaká podľa portálu CalcioMercato kontrakt na päť rokov v hodnote 12 miliónov eur vrátane bonusov.

Turín 17. júla (TASR) - Holandský futbalista Matthijs de Ligt už pricestoval do Turína, kde skompletizuje prestup z Ajaxu Amsterdam do Juventusu. V Taliansku ešte podstúpi lekársku prehliadku, úradujúci šampión Serie A zaňho údajne zaplatí 75 miliónov eur. Na 19-ročného stopéra čaká podľa portálu CalcioMercato kontrakt na päť rokov v hodnote 12 miliónov eur vrátane bonusov.



"Už je tu," informoval Juventus na twitteri a pripojil video, na ktorom De Ligt vystupuje zo súkromného lietadla na turínskom letisku. "Ahoj Bianconeri, som Matthijs a som veľmi rád, že som tu," odkázal doterajší kapitán Ajaxu, ktorý priviedol holandský tím do semifinále Ligy majstrov a vo štvrťfinále rozhodol gólom o vyradení práve Juventusu. Vo všetkých súťažiach odohral za Ajax 117 stretnutí, strelil v nich trinásť gólov. Dres Holandska si obliekol v sedemnástich zápasoch. Informovala o tom agentúra AFP.