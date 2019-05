De Rossi po sezóne skončí v AS Rím a odíde do zahraničia

Rímsky rodák debutoval v prvom mužstve AS v súboji Ligy majstrov v októbri 2001, keď ho z lavičky poslal do ohňa tréner Fabio Capello.

Rím 14. mája (TASR) - Dlhoročné pôsobenie futbalového stredopoliara Danieleho De Rossiho v AS Rím sa chýli ku koncu. Vedenie "vlkov" v utorok informovalo, že 35-ročný kapitán po sezóne v klube skončí.



Rímsky rodák debutoval v prvom mužstve AS v súboji Ligy majstrov v októbri 2001, keď ho z lavičky poslal do ohňa tréner Fabio Capello. Od tých čias odohral za AS 614 duelov. V dejinách "Giallorossi" má viac iba legendárny útočník Francesco Totti - 786.



"Už 18 rokov je Daniele bijúcim srdcom tímu AS Rím. Od jeho debutu v roku 2001 až po prebratie kapitánskej pásky vždy s pýchou reprezentoval fanúšikov AS a stal sa jedným z najlepších stredopoliarov v Európe. Bude to rozlúčka plná sĺz, ale rešpektujeme jeho túžbu predĺžiť si kariéru. Vždy však bude patriť Rímu," citovala agentúra DPA slová klubového prezidenta Jima Pallottu.



Očakáva sa, že De Rossi na utorňajšej tlačovej konferencii oznámi, že bude pokračovať v kariére v zahraničí. Na konte má 117 zápasov v talianskej reprezentácii, s ktorou sa v roku 2006 stal majstrom sveta. V rokoch 2007 a 2008 vyhral s AS Rím Taliansky pohár.