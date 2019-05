De Rossi sa v nedeľu rozlúči s AS Rím, končí aj Ranieri

Majster sveta z roku 2016 odohral v drese giallorossi 615 duelov, v ktorých zaznamenal 63 gólov a 54 asistencií. Jeho nové pôsobisko zatiaľ nie je známe.

Rím 25. mája (TASR) - Daniele De Rossi nastúpi v nedeľu proti Parme na svoj posledný zápas v drese talianskeho futbalového klubu AS Rím. Tridsaťpäťročný stredopoliar strávil vo "večnom meste" dlhých 19 rokov a po sezóne sa stane voľným hráčom. S klubom sa lúči aj tréner Claudio Ranieri.



"To, čo ho robí výnimočným je spôsob, akým dokáže vášeň pre klub pretaviť do svojej hry. Daniele bude hrať od prvej minúty s kapitánskou páskou na ruke. Verím, že preňho fanúšikovia pripravia atmosféru, ktorú si za to, čo pre klub urobil, nepochybne zaslúži. V nedeľu mu bude v stoji tlieskať celý Olympijský štadión. Musí to byť jedna obrovská párty," povedal Ranieri. Majster sveta z roku 2016 odohral v drese "giallorossi" 615 duelov, v ktorých zaznamenal 63 gólov a 54 asistencií. Jeho nové pôsobisko zatiaľ nie je známe. S klubom sa lúči aj 67-ročný tréner, ktorý v klube pôsobí od marca tohto roka po tom, ako klub rozviazal zmluvu s Eusebiom Di Francescom. "Som rád, že sa lúčim práve v tomto momente. Odchádzam z Ríma s otvoreným srdcom a vierou, že sa AS bude v budúcnosti dariť. Tím ma silnú kostru zloženú z kombinácie mladých a skúsených hráčov. Môj nástupca určite nebude začínať od nuly," uzavrel bývalý tréner Chelsea a Leicesteru, ktorý zatiaľ nevie, kde bude pôsobiť v novej sezóne.



Rimanom patrí pred posledným kolom šiesta priečka so stratou troch bodov na štvrté miesto znamenajúce priamy postup do Ligy majstrov.