Debnárová sa po desiaty raz stala svetovou šampiónkou v pretláčaní

Antalya 19. októbra (TASR) - Slovenská reprezentantka v pretláčaní Lucia Debnárová získala na majstrovstvách sveta v kategórii do 60 kg zlato v ľavej ruke. Je to pre ňu jubilejný desiaty titul svetovej šampiónky. Na 40. svetovom šampionáte v tureckej Antalyi sa v piatok darilo aj slovenskej reprezentantke Snežane Babajevovej, ktorá v ľavačke do 50 kg získala striebro. Informovala o tom facebooková stránka Slovenskej asociácie pretláčania rukou.