Del Potro po zisku titulu v Indian Wells: Ešte stále sa chvejem

Dvojhra - finále:



Juan Martin del Potro (6-Arg.) - Roger Federer (1-Švajč.) 6:4, 6:7 (8), 7:6 (2)

Indian Wells 19. marca (TASR) - Argentínsky tenista Juan Martin del Potro sa stal víťazom turnaja ATP v kalifornskom Indian Wells a získal prvý titul z podujatí Masters 1000. V dramatickom finále dvojhry zdolal najvyššie nasadeného obhajcu titulu Švajčiara Rogera Federera 6:4, 6:7 (8), 7:6 (2). V treťom sete odvrátil tri mečbaly.Pre turnajovú šestku je to druhá najcennejšia trofej v kariére. Životný úspech dosiahol Del Potro v septembri 2009, keď triumfoval na grandslamovom US Open po finálovom víťazstve nad Federerom. Juhoameričan v Indian Wells ukončil Federerovu 17-zápasovú víťaznú sériu na ATP Tour a pripravil mu vôbec prvú tohtoročnú prehru. Spolu s dvojhrami na Hopmanovom pohári vyhral Helvét 21. súťažných zápasov bez prerušenia.O osude prvého setu duelu medzi Del Potrom a Federerom rozhodol piaty gem, v ktorom Argentínčan čistou hrou prelomil podanie súpera. Del Potro ťažil z kvalitného prvého podania a delového forhendu, dokázal Federera pretlačiť pri dlhších výmenách od základnej čiary.V druhom dejstve mal Švajčiar za stavu 5:4 k dispozícii dva setbaly, Del Potro ich odvrátil a vynútil si tajbrejk, v ňom mal však navrch Federer, ktorý premenil siedmy setbal. Za stavu 7:8 odvrátil mečbal. V treťom sete si do stavu 4:4 obaja hráči suverénne držali servis. V deviatom geme Federer po agresívnom bekhendovom returne prvýkrát v zápase zobral del Potrovi podanie a v ďalšej hre mal k dispozícii tri mečbaly. Argentínčan ich však odvrátil a v tajbrejku Federera deklasoval.Del Potro po zisku titulu neskrýval emócie.uviedol vo svojom slávnostnom príhovore, ktorý zakončil v španielčine.Federer uznal kvality súpera.