Tenista Del Potro sa odhlásil z Turnaja majstrov, nahradí ho Nišikori

Za všetko môže zranené koleno.

Londýn 4. novembra (TASR) - Argentínsky tenista Juan Martin del Potro sa pre zranenie kolena odhlásil z Turnaja majstrov v Londýne. Namiesto neho sa na záverečnom podujatí sezóny predstaví Japonec Kei Nišikori, informovala agentúra AFP.



"Je to pre mňa frustrujúce, že nebudem môcť hrať v Londýne. Je to mimoriadny turnaj a ja som urobil všetko, čo bolo v mojich silách, aby sa stav kolena zlepšil. Rehabilitácia pokračuje dobre, ale potrebujem viac času," uviedol Del Potro, ktorý sa v tejto sezóne prebojoval až na 3. miesto rebríčka ATP.



Nišikori sa v Londýne predstaví štvrtýkrát. Pri debute v roku 2014 i predvlani postúpil do semifinále. Minulý rok sa na Turnaj majstrov nekvalifikoval.