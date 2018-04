Delegácia FIFA opäť zavítala do Maroka, ktoré sa uchádza o MS 2026

Druhá návšteva nebola plánovaná, no vyplynula z minulotýždňovej prvej, ktorá odhalila nedostatky v pripravenosti africkej krajiny.

Rabat 24. apríla (TASR) - Delegácia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) tento týždeň opäť skontroluje stav marockej kandidatúry na usporiadanie majstrovstiev sveta 2026. Druhá návšteva nebola plánovaná, no vyplynula z minulotýždňovej prvej, ktorá odhalila nedostatky v pripravenosti africkej krajiny.



FIFA začala posudzovať uchádzačov prísnejšie po kritizovanom pridelení MS 2018 Rusku a MS 2022 Kataru. Komisia predloží svoje závery Rade FIFA, ktorá môže vylúčiť kandidatúru s nízkym hodnotením pred voľbou na Kongrese FIFA 13. júna. S Marokom súperí spoločná snaha Spojených štátov amerických, Mexika a Kanady.



Na svetovom šampionáte sa v roku 2026 zúčastní 48 reprezentácií. Maročania priznali, že potrebujú zainvestovať takmer šestnásť miliárd amerických dolárov do infraštruktúry vrátane vybudovania alebo rekonštrukcie všetkých štrnástich štadiónov. Severoamerická kandidatúra nevyžaduje takéto náklady. Delegácia FIFA po prvotnej návšteve na rozdiel od Maroka nezavítala do USA, Mexika a Kanady po druhý raz. "Rozhodli sme sa, že potrebujeme ďalší pobyt, aby sme mohli doplniť pôvodné zistenia a vyjasniť niektoré otázky," citovala stanovisko riadiacej organizácie svetového futbalu agentúra AP.