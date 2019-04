Denver zdolal San Antonio a postúpil do 2. kola

1. kolo play off NBA



7. zápas štvrťfinále Západnej konferencie:



DENVER NUGGETS - SAN ANTONIO SPURS 90:86 (23:13, 24:21, 25:27, 18:25



Najviac bodov: Murray 23, Jokič 21 (15 doskokov, 10 asistencií), G. Harris 11 - Gay 21, De Rozan a Forbes po 19, 19.725 divákov.



/konečný stav série: 4:3, Denver postúpil do 2. kola/





2. kolo play off NBA



1. zápas semifinále Východnej konferencie



TORONTO RAPTORS - PHILADELPHIA 76ERS 108:95 (39:31, 22:21, 31:29, 16:14)



Najviac bodov: Leonard 45 (11 doskokov), Siakam 29, Lowry 9 - Redick 17. Embiid 16, T. Harris (15 doskokov) a Simmons po 14, 19.800 divákov.



/stav série: 1:0/



New York 28. apríla (TASR) - Basketbalisti Denveru postúpili do 2. kola play off NBA. V rozhodujúcom siedmom zápase 1. kola Západnej konferencie zvíťazili v noci na nedeľu na domácej palubovke nad San Antoniom 90:86 a v sérii vyhrali 4:3 na zápasy. V 2. kole sa stretnú s Portlandom.V prvom zápase semifinále Východnej konferencie uspelo Toronto doma nad Philadelphiou 108:95 a v sérii vedie 1:0. Triumf Raptors zariadil 45-bodový Kawhi Leonard.V Denveri sa ďalším triple-double prezentoval Srb Nikola Jokič, ktorý dal 21 bodov a pridal 15 doskokov a 10 asistencií. Najlepším strelcom v domácom drese bol s 23 bodmi Jamal Murray. Denver uspel v zápase číslo sedem prvýkrát od roku 1978, keď zdolali Milwaukee. Do 2. kola postúpil po 10 rokoch, v 2009 sa mu podarilo preniknúť až do finále Západnej konferencie. Odvtedy vypadol štyrikrát v 1. kole.citovala agentúra AP najlepšieho strelca domácich. V boji o postup do konferenčného finále sa Denver stretne s Portlandom.Toronto začalo sériu s Philadelphiou úspešne, nové osobné maximum v play off si vytvoril Leonard. Ku 45 bodom pridal aj 11 doskokov. Dobre mu s 29 bodmi sekundoval Pascal Siakam. Leonard, ktorému sa dostalo v hale "standing ovations" po zápase uviedol, že jeho nový rekord pre neho nebol až taký dôležitý:Kouč Raptors Nick Nurse podotkol, že bolo zábavné sledovať jeho zverenca:Zápas číslo dva je na programe v noci na utorok v Toronte.