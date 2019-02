Depetris podpísal zmluvu so Spartakom Trnava, s kontraktom aj Ashiru

Depetris sa do malého Ríma vracia po takmer troch rokoch. V sezóne 2015/2016 strelil 15 gólov.

Trnava 7. februára (TASR) - Ofenzívu futbalového Spartaka Trnava posilnil David Depetris. Rodák z argentínskeho San Jorge obliekal naposledy dres tímu Club Atlético Sarmiento, kde bol na hosťovaní z Huracanu. Ďalšou posilou slovenského majstra je Musefiu Ashiru, ktorý prichádza zo Zbrojovky Brno. Informovala o tom oficiálna webová stránka Spartaka.



Depetris sa do "malého Ríma" vracia po takmer troch rokoch. V sezóne 2015/2016 strelil 15 gólov. S vedením klubu sa dohodol na kontrakte do konca aktuálneho ročníka s následnou ročnou opciou. "Moje pocity sú iba pozitívne. Chcel som sa vrátiť. Teší ma, že sa to podarilo. V kabíne je stále niekoľko chalanov, ktorých poznám a tiež ľudia okolo klubu zostali rovnakí. Pocity sú dobré. Myslím si, že také zostanú po celý čas, ktorý budem v Spartaku. Už dávnejšie som premýšľal nad návratom na Slovensko – bližšie k rodine. Uplynulých šesť mesiacov som bol v Argentíne bez nich, sám. Chcem byť s nimi. Keď sme nadviazali kontakt s vedením Trnavy, hneď sa mi uľahčilo rozhodovanie. Povedal som im, že idem a spravil všetko pre to, aby som ukončil hosťovanie v predchádzajúcom klube. Naozaj ma teší, že si to všetko sadlo do takejto podoby a dnes tu sedím s vami,“ povedal Depetris v rozhovore pre klubový web.



Skúsený útočník chce pomôcť Spartaku zabojovať o postup medzi elitnú šestku. "Ciele sú v prvom rade kolektívne. Je tu stále šanca zabojovať o prvú šestku. K naplneniu nás čaká porcia štyroch stretnutí. Cieľ je jasný. Na druhej strane, sme tiež vo štvrťfinále Slovnaft Cup-u. Musíme sa prebojovať do finále a chcieť ho vyhrať. Krátkodobým cieľom sú nastávajúce štyri duely. Rozhodnú, v ktorej polovici tabuľky budeme hrať. Verím, že to bude prvá časť.“ dodal dvojnásobný slovenský reprezentant.