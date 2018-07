Desaťtisíce ľudí v Záhrebe vítali Chorvátov ako narodných hrdinov

Premiérový postup futbalistov do finále MS označujú viacerí za najväčší úspech chorvátskeho športu v histórii.

Záhreb 16. júla (TASR) - Desaťtisíce ľudí vítali v pondelok v Záhrebe futbalistov Chorvátska po návrate domov zo svetového šampionátu. "Vatreni" sa v Rusku stali vicemajstrami sveta a výkonmi nadchli celú krajinu.



"Majstri, majstri!," skandoval dav fanúšikov, keď futbalová výprava vystúpila na záhrebskom letisku z lietadla priamo na červený koberec. Nadšeným priaznivcom, odetým do národných farieb, nevadila ani nedeľňajšia finálová prehra 2:4 s Francúzskom, hráčov po prílete oslavovali ako národných hrdinov.



Zástupy ľudí lemovali ulice a námestia chorvátskej metropoly pri triumfálnej jazde futbalistov v otvorenom autobuse. Hráči sa zdravili s fanúšikmi, spievali s nimi a rozdávali autogramy. Podľa polície prišlo asi 100.000 ľudí do centra Záhrebu, približne rovnaký počet vítal "šachovnicových" pozdĺž trasy autobusu.



Autá trúbili, ľudia mávali vlajkami a kričali "Bravó, bravó," kým sa autobus iba veľmi pomaly presúval z letiska do centra mesta. Nápis na autobuse znel: "Ohnivé srdce, pýcha Chorvátska!" Lietadlo s výpravou predtým na letisko eskortovali stíhačky ozbrojených síl krajiny od momentu, keď sa dostalo do chorvátskeho vzdušného priestoru.



Premiérový postup futbalistov do finále MS označujú viacerí za najväčší úspech chorvátskeho športu v histórii. Štátne železnice znížili v pondelok ceny lístkov na polovicu, aby sa ľudia mohli do Záhrebu dostať zo všetkých kútov krajiny a v hlavnom meste bola MHD úplne zadarmo. Informovala o tom agentúra AP.