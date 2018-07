Deschamps má možnosť vyrovnať sa Zagallovi a Beckenbauerovi

Môže byť tretím človekom, ktorý získa titul majstra sveta v pozícii hráča aj trénera.

Moskva 14. júla (TASR) - Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschaps sa v prípade triumfu na MS 2018 zapíše do histórie. Kouč "Les Bleus" sa môže stať iba tretím človekom, ktorý získa titul majtra sveta v pozícii hráča aj trénera. Pred ním sa to podarilo Brazílčanovi Mariovi Zagallovi a Nemcovi Franzovi Beckenbauerovi.



"Sme spokojní s tým, že sa nám podarilo dostať až do finále. Je to najdôležitejší zápas roka a uvidíme, aký bude výsledok. Chceme sa pripraviť najlepšie ako sa dá. Chorváti majú veľmi skúsený tím, ale to mali všetky mužstvá, proti ktorým sme v Rusku hrali," citovala Deschampsa agentúra DPA.



Francúzsko bolo vo finále aj pred dvoma rokmi na ME v domácom prostredí, no vtedy nestačilo na Portugalsko (0:1 pp). V súčasnom kádri "Les Bleus" je iba deväť hráčov z tímu, ktorý viedol Deschamps na kontinentálnom šampionáte.