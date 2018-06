Tím Detvy posilnil útočník I. Magogin z KHL

Najnovšia posila detvianskeho tímu strávila celú doterajšiu kariéru v Rusku.

Detva 20. júna (TASR) - Zaujímavú posilu z Kontinentálnej hokejovej ligy angažoval tipsportligový klub HC '07 Orin Detva. Do tímu trénera Josefa Tureka pribudol 36-ročný útočník Igor Magogin, ktorého vizitku zdobí 368 zápasov v KHL. Detviansky klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.



"Igor Magogin nebude jediný hráč so skúsenosťami z KHL v našom tíme," uviedol majiteľ klubu Róbert Ľupták pre klubovú stránku. Najnovšia posila detvianskeho tímu strávila celú doterajšiu kariéru v Rusku. Do roku 2009 pôsobil v druhej najvyššej súťaži, uplynulých osem sezón však bol stabilný hráč KHL. V prestížnej súťaži postupne obliekal dresy Avtomobilistu Jekaterinburg, Jugry Chanty-Mansijsk, Lady Togliatti a Severstaľu Čerepovec. V jeho drese odohral v sezóne 2017/2018 42 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 4 góly a 4 asistencie. Celkovo má v KHL na konte 368 zápasov s bilanciou 47 gólov a 98 asistencií.