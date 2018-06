Futbalista Diop mieri do West Hamu, stane sa najdrahším hráčom

Výška odstupného by mala predstavovať čiastku 29 miliónov eur.

Londýn 20. júna (TASR) - Francúzsky futbalový obranca Issa Diop prestupuje z FC Toulouse do klubu anglickej Premier League West Ham United. Výška odstupného by mala predstavovať čiastku 29 miliónov eur.



Talentovaný 21-ročný zadák sa tak stane najdrahším hráčom v klubovej histórii "kladivárov". West Ham doposiaľ najviac zaplatil za rakúskeho reprezentanta Marka Arnautoviča, ktorý prišiel do londýnskeho Upton Parku za 28 miliónov eur. Informovala o tom agentúra APA.