Disciplinárna komisia SFZ potrestala R. Trutza pokutou 1000 eur

Bratislava 12. apríla (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) na svojom štvrtkovom zasadnutí potrestala športového riaditeľa ŠK Slovan Bratislava Richarda Trutza pokutou 1000 eur. Trutz bol po zápase 3. kola nadstavbovej časti o titul vo Fortuna lige medzi DAC Dunajská Streda a Spartakom Trnava v šatni rozhodcov, čím podľa DK poškodil dobré meno futbalu.



"Disciplinárna komisia berie na vedomie osobné stanovisko menovaného a rozhodla, že mu za poškodenie dobrého mena futbalu ukladá finančnú pokutu vo výške 1000 eur. DK zároveň ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu do priestorov určených pre delegované osoby na 3 týždne od 13.04.2018," uvádza sa v stanovisku DK SFZ zverejnenom na stránke futbalsfz.sk



DK brala pri rozhodovaní sa v prípade Trutza do úvahy najmä etický rozmer a negatívnu medializáciu celej kauzy. "Okrem neoprávneného vstupu do kabíny rozhodcov po predmetnom stretnutí pána Trutza nebolo preukázané žiadne iné konanie v rozpore s predpismi SFZ, čomu bola prispôsobená aj výška a druh disciplinárnej sankcie uložená v súlade s Disciplinárnym poriadkom SFZ," odôvodnila DK svoj verdikt.