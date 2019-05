Diváci pokazili záver skvelého zápasu, emócie lomcovali aj Ramsaym

Niektorí hráči nad tým krútili hlavami, iní tvrdili, že divákov chápu. Aj tréner slovenskej reprezentácie - Kanaďan Craig Ramsay mal s nimi súcit.

Košice 13. mája (TASR) - Na atmosféru v košickej Steel Aréne sa doteraz niesli iba slová chvály, no po pondelňajšom zápase prišla aj jedna škvrna. Slovenskí fanúšikovia neuniesli trpkú prehru po dramatickom zápase s Kanadou (4:5), najprv zahádzali ľadovú plochu rôznymi predmetmi, no hlavne počas trvania kanadskej hymny pískali a bučali. Nedôstojný záver duel tak zbytočne pokazil inak výborné stretnutie, v ktorom padlo deväť gólov.



Niektorí hráči nad tým krútili hlavami, iní tvrdili, že divákov chápu. Aj tréner slovenskej reprezentácie - Kanaďan Craig Ramsay mal s nimi súcit. Vyhlásil, že aj on by sa po takomto zápase pravdepodobne správal na tribúne emotívne. "Je koniec zápasu a mali by sme rešpektovať hymnu. No na druhej strane chápem emócie po takom divokom zápase, ako bol tento. Musím povedať, že ak by som sedel tam hore, asi by mnou tiež trochu lomcovali emócie. Fanúšikovia sa nás stále snažia hnať dopredu, robia pre to všetko a toto pre nich bolo veľké sklamanie." Frustrácia vyvrcholila sekundu pred koncom, keď strelil v presilovke víťazný gól Mark Stone.



Podľa útočníka Marka Daňa takéto správanie na štadión nepatrí a upozornil, že letiace predmety môžu zraniť divákov i hráčov, ktorým fandia. "Nečudujem sa tomu, ale nemalo by to tam byť. My sme vďační za to, že nás diváci hnali celý zápas a ďakujeme im za podporu. Verím, že tá frustrácia sa dá prehltnúť aj inak, ako takýmto spôsobom, pretože je to nebezpečné a nepatrí to k športu. Ak to nedoletí na ľad, môže to zraniť divákov, ak doletí, môže z toho byť vážne zranenie hráčov," povedal.



Dvadsaťštyriročný útočník zároveň vyzval fanúšikov, aby v nasledujúcich dueloch udržali svoje vášne na uzde. "Verím, že v ďalších dueloch nás budú hnať tým zdravým a športovým spôsobom a my ich dokážeme potešiť a dokážeme nazbierať nejaké body," dodal.