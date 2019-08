Divákov na Slovensku čaká špičková zábava na ME vo volejbale

ME tento rok organizujú štyri krajiny, okrem Slovenska sa kontinentálny šampionát od 23. augusta do 8. septembra uskutoční v Turecku, Poľsku a Maďarsku.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Slovenskí organizátori ME vo volejbale žien pripravili pre návštevníkov bratislavskej D-skupiny niekoľko lahôdok. Počas zápasov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa budú môcť fanúšikovia zabávať vďaka špičkovým odborníkom a na svoje si prídu aj vďaka audiovizuálnym technológiám. Riaditeľ turnaja Tomáš Singer prezradil pre TASR aj informácie o fanzóne, ktorá bude vo vnútri haly.



ME tento rok organizujú štyri krajiny, okrem Slovenska sa kontinentálny šampionát od 23. augusta do 8. septembra uskutoční v Turecku, Poľsku a Maďarsku. Každá krajina hostí okrem zápasov v skupinách aj dva osemfinálové duely. Štvrťfinále odohrajú v Turecku a Poľsku, semifinále a zápasy o medaily v Ankare. Keďže Slovensko organizuje volejbalové ME žien premiérovo, prichystalo viacero noviniek. "Takýto veľký šampionát sme ešte nerobili, no máme obrovské skúsenosti s organizáciou takýchto podujatí vo svete. Prvá novinka je, že sme zložili veľmi silný entertainment tím, ktorý sa bude starať o zábavu divákov. Prvý je športový spíker Slavo Jurko, ktorý je bývalý volejbalista a o má k tomu športu bližšie. Angažovali sme veľmi silnú dvojicu zabávačov, sú nimi Florian Rudig a DJ Stari. Obaja už jedenásť rokov pracujú po celom svete na rôznych podujatiach. Majú za sebou olympijské hry, MS v plážovom volejbale, ME v hádzanej, Formulu 1, či finále Ligy majstrov. Mohol by som hovoriť ešte veľmi dlho o tom, čo majú za sebou," prezradil Singer.



Počas prestávok, pred zápasmi, ale aj počas nich, bude v permanencii aj informačná kocka, aj tú zverili organizátori do rúk špičkovým odborníkom. "Máme absolútnu svetovú špičku z hľadiska audiovizuálnej technológie, je to spoločnosť Kvant. Sú to šikovní Slováci, ktorí robia obrovskú šou po celom svete. Nebudú sa podieľať len na šou počas otváracieho ceremoniálu, ale počas celých ME. Bude to pastva pre oči," dodal Singer.



Pri zostavovaní plánov však museli Slováci dbať aj na kritériá Európskej volejbalovej federácie (CEV) a keďže ME sa konajú v štyroch štátoch, za sebou majú nespočetne veľa debát. "Od CEV máme špeciálny operačný manuál, podľa ktorého postupujeme. Tým, že ME organizujú štyri krajiny, mali sme spolu veľa mítingov. Vždy sa konal v jednej hostiteľských krajín, máme za sebou asi osem stretnutí. Za sebou máme množstvo videokonferencií. Chceme zorganizovať unikátny šampionát a preto musí byť všetko nastavené podľa spoločných parametrov. O zábavu sa každý stará sám, to ide každý vlastnou cestou. Ale športové veci musia sedieť. My začíname 18. augusta v hale Ondreja Nepelu, teda päť dní pred začiatkom ME. V priebehu 48 hodín sa hala premení na krásny volejbalový stánok."



Pred začiatkom šampionátu sa v hale uskutoční aj niekoľko ostrých skúšok. "Myslíme na to. Našim volejbalistkám chceme pripraviť naozaj domáce podmienky. Budú mať zápas za zatvorenými dverami, kde si všetko vyskúšame a budeme mať aj generálku, kde si vyskúšame kamerové systémy a veľa ďalších technológií. Myslím tým zapisovanie skóre a podobné veci," povedal Singer.



Špeciálna bude aj fanzóna. Nebude však umiestnená v meste či v blízkosti štadióna, ale priamo v hale. Organizátori tak chcú udržať divákov pod jednou strechou. "Rozhodli sme sa, že ju umiestnime do vnútra štadióna, aby sme udržali fanúšikov vnútri. Môžu sa tam občerstviť, budú tam rôzne stánky, diváci sa budú môcť odfotiť s trofejou pre víťaza ME. Na svoje si prídu aj deti, urobili sme naozaj veľa dobrej práce," uzavrel pre TASR Singer.