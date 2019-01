Djokovič získal v Melbourne rekordný siedmy titul

muži - dvojhra - finále:



Novak Djokovič (1-Srb.) - Rafael Nadal (2-šp.) 6:3, 6:2, 6:3

Melbourne 27. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič vyhral ako prvý hráč v histórii siedmykrát Australian Open v Melbourne. Vo finále dvojhry zdolal v pozícii nasadenej jednotky turnajovú dvojku Španiela Rafaela Nadala po výbornom výkone hladko 6:3, 6:2, 6:3. Djokovič získal 15. grandslamový titul v kariére, tretí za sebou."Nole" sa odpútal od Austrálčana Roya Emersona a Švajčiara Rogera Federera, ktorí na úvodnom podujatí veľkej štvorky triumfovali šesťkrát. V počte grandslamových trofejí sa na treťom mieste osamostatnil od Američana Petea Samprasa - štrnásťnásobného šampióna. Djokovič aj siedme melbournske finále pretavil v zisk titulu. Vďaka finálovému triumfu si odnáša prémiu 4,1 milióna austrálskych dolárov pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. V jeho pondelňajšom vydaní si zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu upevní post lídra. Nadal nevyužil šancu získať druhý melbournsky titul, z doposiaľ jediného sa tešil v roku 2009.Djokovič vstúpil do finálového súboja excelentne. V úvodných troch gemoch dovolil súperovi uhrať iba jeden fiftín a vybudoval si náskok 3:0. Srb hral sebavedomo, skvele podával i returnoval a nerobil takmer žiadne nevynútené chyby. Nadal pôsobil nervóznym dojmom, chýbala mu úderová istota. Po ospalom začiatku sa v ďalšom priebehu úvodného dejstva postupne dostal do tempa. Djokovič však pri vlastnom servise nepustil Španiela k ničomu a zobral mu prvý set na tohtoročnom Australian Open.O osude druhého dejstva rozhodol gem za stavu 2:2, v ktorom Nadal po sérii nevynútených chýb prišiel o servis. Španiel nevedel, čo má na disponovaného súpera hrať. Snažil sa čoraz častejšie využívať forhend s hornou rotáciou, no to na Djokoviča, ktorý výborne pokrýval celý dvorec, neplatilo. Srb prakticky nekazil, v dlhších výmenách od základnej čiary dokázal dostať Nadala pod tlak a na jeho konto pribúdal jeden víťazný úder za druhým.V treťom sete Srb za stavu 1:1 po úspešnom stopbale prelomil Nadalovo podanie a zápas už dotiahol do víťazného konca. Djokovič zahral 34 winnerov, spravil iba deväť nevynútených chyb a Nadala pustil k jedinému brejkbalu - za stavu 3:2 v treťom sete. Vzájomnú bilanciu so Španielom upravil na 28:25. Vo finále grandslamových turnajov sa obaja veľkí rivali stretli osemkrát, stav je nerozhodný 4:4. Nadalovi sa nepodarilo odplatiť Djokovičovi finálovú prehru z Australian Open 2012, päťsetová dráma vtedy trvala 5 hodín a 53 minút.