Dlhoročný kapitán Brown predĺžil zmluvu so Celticom Glasgow

Som nadšený, že som mohol predĺžiť kontrakt. Celtic je dôležitou súčasťou môjho života, je to môj domov, cituje Browna agentúra AFP.

Glasgow 31. januára (TASR) - Škótsky futbalista Scott Brown predĺžil zmluvu so Celticom Glasgow do roku 2021. Tridsaťtriročný kapitán tímu pôsobí v klube dvanástu sezónu. Záujem o jeho služby prejavilo austrálske Melbourne, Brown odmietol aj lukratívny prestup do Dubaja.



