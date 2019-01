Do Celty Vigo mieri na Mazáňov post dánsky obranca Durmisi

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Róbert Mazáň.

Vigo 16. januára (TASR) - Slovenský futbalista Róbert Mazáň sa bude musieť v Celte Vigo popasovať s novou konkurenciou na poste ľavého obrancu. Podľa portálu football-espana.net totiž mieri do španielskeho tímu dánsky internacionál Riza Durmisi.



Dvadsaťpäťročný obranca doteraz pôsobil v Laziu Rím, kde však v talianskej Serii A odohral iba 60 minút. Okrem Durmisiho by mal prísť do klubu účastníka La Ligy aj holandský defenzívny univerzál Jairo Riedewald z Crystal Palace, ale až po skončení prebiehajúcej sezóny.