Do obnovy a výstavby športovísk by malo ísť 21 miliónov eur

Bratislava 12. júna (TASR) – Do roku 2021 by malo 21 miliónov eur pomôcť rozšíriť a zrekonštruovať futbalovú, hokejovú, ale i atletickú infraštruktúru, zmodernizovať športovú strelnicu v Trnave i vybudovať univerzitné športové centrum. Ráta s tým návrh výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 až 2021 z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



"Jednotlivé projekty, ktoré sú súčasťou materiálu, boli vyberané na základe popularity a úspešnosti športu, členskej základne športovcov do 23 rokov i využiteľnosti športovej infraštruktúry," ozrejmil rezort školstva v dôvodovej správe.



Na podporu modernizácie futbalovej infraštruktúry je stanovená alokácia vo výške 7,5 milióna eur. Necelá polovica (štyri milióny) má pokryť druhú etapu projektu - výstavbu, modernizáciu a dobudovanie futbalovej infraštruktúry. Investície sa týkajú tribún i zázemia štadiónov, ale i zlepšenia technického stavu hracej plochy a tréningových ihrísk. Minimálna výška podpory, o ktorú možno požiadať, je 10.000 eur a maximálna 50.000 eur s povinným kofinancovaním vo výške 25 percent celkových výdavkov.



Ďalší milión eur by mal slúžiť na vybudovanie tréningových ihrísk s umelou trávou so štandardnými rozmermi (105 x 68 metrov), ktoré majú do roku 2021 vybudovať v Trnave a Brezne. Rovnako milión eur je určený na vznik dvoch futbalových akadémií, ktorých sídlom majú byť Podbrezová a Zlaté Moravce. "Cieľom tohto projektu je vytvoriť atraktívny priestor na športovú a mimošportovú činnosť mládeže v celej spádovej oblasti príslušných lokalít," uvádzajú predkladatelia materiálu.



V Národnom tréningovom centre (NTC) v Poprade by zasa mala do roku 2021 vyrásť krytá tréningová hala, alokácia na tento účel je vo výške 1,5 milióna eur.



Na zlepšenie hokejovej infraštruktúry budú vyčlenené dva milióny eur. „Účelom podpory sú najmä výstavba a technické zhodnotenie zázemia hokejových štadiónov (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa, klubovňa), investície do nevyhnutnej obnovy hokejových štadiónov (strecha, opláštenie, plocha, mantinely, technické zariadenia)," spresňuje rezort. Zámerom projektu je vytvoriť kvalitnejšie podmienky na tréningový proces mládeže, a tým prispieť k formovaniu kvalitnej hráčskej generácie, z ktorej bude profitovať v budúcnosti i slovenská reprezentácia.



Modernizácia infraštruktúry sa výrazným spôsobom má dotknúť i atletických štadiónov, na tieto účely bude na projekty s realizáciou do roku 2021 vyčlenených päť miliónov eur. "Zámerom projektu je realizácia rekonštrukcie alebo výstavby 15 až 20 atletických štadiónov," uvádzajú predkladatelia správy.



Rozšírenie a modernizácia kapacít športovej strelnice Štrky v Trnave je zámerom ďalšieho projektu, na ktorý je vyčlenených 1,5 milióna eur. Strelnicu, postavenú pred 50 rokmi, využívajú okrem športových strelcov ako tréningové miesto aj ozbrojené zložky. Modernizácia má okrem rozšírenia kapacít vybudovať podmienky na to, aby sa na tomto športovisku mohli konať aj medzinárodné podujatia väčšieho rozsahu.



Bokom by nemali ostať ani ostatné športy, ktoré združuje Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Na dobudovanie a modernizáciu športovej infraštruktúry sú alokované tri milióny eur.



V plánoch modernizácie športovej infraštruktúry je tiež vybudovanie univerzitného športového centra – viacúčelovej haly v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na pozemku, ktorý poskytne univerzita, by malo vzniknúť multifunkčné športovisko, ktoré bude slúžiť aj na potreby športovej reprezentácie a organizovanie významných národných a medzinárodných športových podujatí v halových športoch. Alokácia na tento účel predstavuje dva milióny eur.