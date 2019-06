Do Sparty Praha sa vrátil z hosťovania Kaya, doliečil sa Ben Chaim

Do letnej prípravy sa zapojili i kluboví odchovanci Christian Frýdek, Jan Fortelný a Václav Dudl, ktorý sa vrátil z hosťovania v Trnave.

Praha 17. júna (TASR) - Až s 36 hráčmi začali v pondelok letnú prípravu na novú sezónu futbalisti Sparty Praha, podľa športového riaditeľa českého klubu Tomáša Rosického sa však bude káder postupne okresávať. K mužstvu sa pripojil aj turecký obranca Semih Kaya, ktorý sa vrátil z hosťovania v Galatasarayi Istanbul, zranenie si doliečil izraelský stredopoliar Tal Ben Chaim. Zapojili sa i kluboví odchovanci Christian Frýdek, Jan Fortelný a Václav Dudl, ktorý sa vrátil z hosťovania v Trnave.



Z posíl dorazili v úvodný deň na Letnú Ladislav Krejčí z Brna, Michal Trávník z Jablonca a Andreas Vindheim z Malmö FF. Na ceste je stopér David Lischka z Jablonca. Naopak, na pondelkovom zraze chýbal Georges Mandjeck, ktorý sa po skončení hosťovania v Maccabi Haifa pripravuje s Kamerunom na Africký pohár národov. Absentoval aj slovenský obranca Lukáš Štetina a ďalší reprezentanti ako Libor Kozák, Zinedin Mustedanagič, Adam Hložek, Eldar Čivič a Dominik Plechatý, ktorí dostali od klubu voľno a do prípravy sa zapoja až po dovolenke. Sparta už nepočíta s Bogdanom Vatajelom, ktorý hosťoval v Jablonci, a Vukadinom Vukadinovičom, ktorý strávil uplynulú sezónu v Bolosporu. Do "áčka" sa nevošiel Lukáš Vácha, ktorý začne prípravu s novovytvoreným B-tímom Sparty.



"Príprava je pomerne krátka, máme len štyri týždne. Vyložene na fyzičku veľa priestoru nie je. Celú prípravu chceme koncipovať do rámca kondičných nárokov v spojení s taktickou stránkou a organizáciou hry," uviedol pre portál iDnes.cz nový tréner "rudých" Václav Jílek. Tomu bude okrem Jiřího Saňáka robiť asistenta aj Michal Horňák, ktorý v závere minulej sezóny fungoval krátko ako dočasný hlavný kouč. Ďalší asistenti Radoslav Kováč, Petr Janoušek a tréner brankárov Daniel Zítka v mužstve končia.