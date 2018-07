Do štvrťfinále ME vo vodnom póle aj Maďarsko, Grécko a Čierna Hora

ME vo vodnom póle, baráž o štvrťfinále: Maďarsko - Holandsko 12:9 (5:4, 4:2, 2:1, 1:2), Nemecko - Grécko 5:13 (3:5, 0:3, 1:2, 1:3)

Barcelona 22. júla (TASR) - Vodní pólisti Čiernej Hory zvíťazili nad Rumunskom 15:5 v nedeľnom zápase o postup do štvrťfinále ME v Barcelone. V boji o semifinále sa stretnú s Chorvátskom.



Reprezentanti Maďarska a Grécka už skôr postúpili do štvrťfinále na ME v Barcelone. Maďari zdolali Holandsko 12:9 a vo štvrťfinále sa stretnú so Srbskom. Gréci si poradili s Nemeckom 13:5 a v ďalšej fáze ich čakajú Španieli.





