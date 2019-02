Dočkal sa vrátil z Číny, so Spartou podpísal kontrakt do roku 2022

Sparta sa v tabuľke najvyššej súťaže nachádza na treťom mieste.

Praha 22. februára (TASR) - Český futbalista Bořek Dočkal sa po dvoch sezónach v zahraničí vrátil do pražskej Sparty. Tridsaťročný stredopoliar podpísal kontrakt do roku 2022. Zo Sparty prestúpil do čínskeho klubu Che-nan Ťien-jie na jar 2017. Po roku v Číne odišiel na hosťovanie do tímu účastníka MLS Philadelphia Union, po návrate do Číny v decembri uplynulého roka sa s klubom dohodol na ukončení vzájomnej spolupráce.



"Sme veľmi radi. Potrebovali sme skúseného hráča a lídra. Bořek by mal dobre zapadnúť do tímu, ktorý vytvárame," uviedol športový riaditeľ Tomáš Rosický na klubovom webe. Český reprezentant nastúpi s kapitánskou páskou už v nedeľňajšom domácom zápase Sparty proti Ostrave. Sparta sa v tabuľke najvyššej súťaže nachádza na treťom mieste, za vedúcou Slaviou Praha zaostáva o 14 bodov.