Dodok a Mirgorodský na MEJ s prehľadom do semifinále C1 do 23 rokov

Liptovský Mikuláš 4. júla (TASR) - Slovenskí vodnoslalomári Martin Dodok a Marko Mirgorodský postúpili do semifinále na ME juniorov a do 23 rokov. Vo štvrtkovej kvalifikácii C1 do 23 rokov zvíťazil Dodok, Mirgorodský bol tretí so stratou 0,89 sekundy, keď obaja predviedli čistú jazdu.



"Na štarte som cítil trochu stres, veď som doma a chcel som ísť dobre. Napokon mi to vyšlo ako som chcel, ukázal som poctivú čistú jazdu, takže som spokojný. Voda bola fajn, ak vydrží do nedele, bude to dobré," povedal Mirgorodský.



Druhé kolo kvalifikácie, so začiatkom od 15.47, musel absolvovať Marek Riegel, ktorý dostal štyri trestné sekundy a skončil na 29. priečke s mankom 16,05 s na víťaza.



Medzi kajakárkami do 23 rokov sa 1. kvalifikácia vydarila iba Eliške Mintálovej, ktorá napriek štyrom trestným sekundám postúpila zo šiesteho miesta. "Chcela som ísť na istotu, nechcela som to hrotiť. Nastali však komplikácie, spravila som niekoľko chýb, ktoré sa nemali stať, ale postúpila som, tak som rada," zhodnotila Mintálová. Simona Maceková bola osemnásta a Soňa Stanovská 21., obe od 16.15 zabojovali o semifinále v 2. kvalifikácii.



V juniorskej C1 uspeli všetci traja Slováci už na prvý pokus. Do semifinále postúpili Juraj Dieška, Ľudovít Macúš a Juraj Mráz. Najlepšie sa umiestnil Dieska, ktorý síce dostal dve penalizácie, ale bol ôsmy, Macúša kvalifikovali na 11. pozícii o jednu nad Mrázom.