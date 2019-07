Dodok na MS vo finále C1 do 23 rokov skončil na 9. mieste

výsledky - finále



C1m do 23 rokov: 1. Nicoal Gestin 90,39 s (0), 2. Lucas Roisin (obaja Fr.) 91,34 (0), 3. Liam Jegou (Ír.) 91,97 (2), ... 9. Martin DODOK 99,67 (4), v semifinále 17. Marko MIRGORODSKÝ (obaja SR) 95,68 (0)



K1ž do 23 rokov: 1. Amálie Hilgertová (CŘ) 95,22 s (0), 2. Klaudia Zwolinská (Poľ.) 95,76 (2), 3. Selina Jonesová (Nem.) 98,34 (0), ... 10. Eliška MINTÁLOVÁ 106,17 (2), ... v semifinále 23. Simona MACEKOVÁ (obe SR) 113,19 (6)

Krakov 19. júla (TASR) - Slovenský kanoista do 23 rokov Martin Dodok obsadil na MS juniorov vo vodnom póle deviate miesto. V piatkovom finále v Krakove prešiel kanálom za 99,67 sekundy s dvoma penalizáciami. Za víťazom Nicolasom Gestinom z Francúzska zaostal o 9,28 s. Striebro získal ďalší Francúz Lucas Roisin (+0,95), bronzový bol Ír Liam Jegou (+1,58).Dodok bol jediný slovenský zástupca vo finále C1 do 23 rokov, keď zo semifinále postúpil z desiatej priečky. Jeho krajan Marko Mirgorodský síce predviedol čistú jazdu, no skončil až na 17. pozícii.Durhá Slovenka v K1 Simona Maceková v semifinále obsadila až 23. miesto.