Dohoda FIFA a Kataru rozhodne o rozšírení šampionátu v roku 2022

Verdikt o novom formáte by mal padnúť 5. júna na stretnutí v Paríži.

Dauha 19. mája (TASR) - O rozšírení počtu účastníkov futbalových majstrovstiev sveta v roku 2022 sa bude rozhodovať iba medzi vedením Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a hostiteľským Katarom. V nedeľu o tom informovala agentúra DPA.



FIFA zvažuje možnosť rozšíriť turnaj o 16 krajín. Z pôvodných 32 tímov by sa turnaja zúčastnilo 48 krajín. Ak by sa podľa nového formátu hralo už v roku 2022, šampionát by sa okrem Kataru hral aj v okolitých krajinách. Do úvahy pripadá Omán a Kuvajt, s ktorými sa podľa viacerých informácií stretol už aj prezident FIFA Gianni Infantino.



"Rozhodnutie o rozšírení šampionátu sa uskutoční iba medzi vedením FIFA a Katarom. Obe strany musia dospieť ku jednoznačnej dohode," informoval generálny riaditeľ organizačného výboru Nasser al-Khater, ktorý následne dodal: "Dohodu nie je možné prijať jednostranne." Verdikt o novom formáte by mal padnúť 5. júna na stretnutí v Paríži.