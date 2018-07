Dohrávka 1. kola Michalovce - Žilina sa uskutoční v auguste

Mení sa aj program tímov úspešných v Európskej lige.

Bratislava 20. júla (TASR) - Náhradným termínom zápasu 1. kola Fortuna ligy 2018/19 Zemplín Michalovce – MŠK Žilina, ktorý musel byť odložený pre epidémiu osýpok na Zemplíne, bude po dohode oboch klubov utorok 21. august o 17.00 h.



Po postupe všetkých troch slovenských zástupcov do 2. kola kvalifikácie Európskej ligy došlo k zmenám v ich fortunaligovom programe. Stretnutia 2. kola Slovan Bratislava – Železiarne Podbrezová, DAC Dunajská Streda – Zemplín Michalovce a AS Trenčín – MFK Ružomberok sa tak namiesto soboty budú hrať v nedeľu 29. júla o 19.00 h.



V 3. kole privítajú Trenčania nováčika zo Serede, DAC sa predstaví v Nitre a Slovan v Michalovciach rovnako v nedeľu (5. augusta) o 19.00 h.



"Gratulujeme všetkým štyrom našim klubom vrátane Spartaka Trnava k postupu do ďalšieho kola kvalifikácie európskych súťaží. Držíme im palce, aby sa im takto darilo aj naďalej. Starosti s posúvaním fortunaligových zápasov sú v tomto prípade veľmi príjemné," povedal pre stránku fortunaliga.sk výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.