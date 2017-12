Zmluva 28-ročného reprezentanta, ktorého momentálne trápi zranenie, vyprší v roku 2019.

Dortmund 31. decembra (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund plánuje predĺženie zmluvy so stredopoliarom Marcom Reusom.



"Marco je jeden z nás. Rád by som ho videl veľmi dlho v drese BVB," cituje internetový portál sport1.de slová športového riaditeľa Michaela Zorca.



Zmluva 28-ročného reprezentanta, ktorého momentálne trápi zranenie, vyprší v roku 2019. "Je samozrejmé, že sa chce vrátiť čo najskôr. Má však dosť času, aby sa dostal do formy," dodal Zorc.