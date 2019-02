Dortmund si remízou s Hoffenheimom skomplikoval cestu za titulom

Hráči Dortmundu remizovali v druhom ligovom zápase za sebou, keď v 20. kole hrali nerozhodne na pôde Frankfurtu (1:1).

Mníchov 10. februára (TASR) - Líder najvyššej nemeckej futbalovej súťaže Borussia Dortmund premárnil sľubný trojgólový náskok a remizoval v sobotňajšom zápase 21. kola na domácej pôde s Hoffenheimom 3:3. Zverenci Luciena Favreho si skomplikovali situáciu na čele súťaže, keď obhajca titulu a najbližší prenasledovateľ Bayern Mníchov zvíťazil v domácej Allianz Arene nad Schalke 3:1 a zmenšil náskok "žlto-čiernych" na 5 bodov.



Dortmund sa pred domácimi divákmi predstavil bez zraneného kapitána Marca Reusa a pre ochorenie chýbal na lavičke aj kouč Favre. V prvom polčase to po troch presných zásahoch vyzeralo na plný bodový zisk, no Hoffenheim dokázal vyrovnať. "Keď vyhrávate 3:0 v domácom prostredí, toto sa nesmie stať. V ďalšom priebehu zápasu sme nepremenili niekoľko sľubných šancí, čo nás môže mrzieť," povedal autor jedného z gólov Mario Götze.



Futbalisti majstrovského Bayernu sa domácim triumfom 3:1 nad Schalke priblížili k lídrovi súťaže. "Získali sme dôležité tri body, zvýšilo nám to sebavedomie. Vedeli sme, že Dortmund stratil body. Musíme vyhrať každý zápas, aby sme si udržali šance na titul. V ďalšom priebehu súťaže sa ich pokúsime dobehnúť," povedal úspešný strelec Serge Gnabry pre agentúru DPA.



